Blue Valentine, una de los tantos títulos gratuitos ofrecidos en Pluto TV

Marcelo Stiletano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 17:33

Con la promesa de 12.000 horas de programación disponibles de manera gratuita en dispositivos fijos y móviles, Pluto TV se puso en marcha de manera oficial en la Argentina y simultáneamente en varios países de la región.

Esta nueva plataforma de entretenimiento que llega al hogar vía streaming tiene la particularidad de que no requiere ninguna herramienta especial de acceso (como perfil de usuario y contraseña) para disponer de sus contenidos. Desde la PC o la laptop basta con colocar pluto.tv en los motores de búsqueda y en el caso de los dispositivos para celulares alcanza con bajar sin costo la aplicación.

Lo que aparece en la pantalla es un menú de contenidos diseñado a partir de una división básica: TV en vivo (un total de 24 señales) por un lado, y TV on demand por el otro. Ambos servicios cuentan con el mismo material. Lo único que cambia es el acceso. Veamos el ejemplo básico: en uno de los seis canales de cine se proyecta la película Despedida de soltera , que que tiene su hora de inicio marcada a las 13.30. El usuario puede aguardar hasta esa hora para verla o con un click ponerla en marcha cuando se le ocurra para hacerlo en la modalidad on demand.

Los programas del recordado Anthony Bourdin están en Pluto TV Crédito: CNN

Lo mismo ocurre con el resto de los contenidos de Pluto TV, divididos en seis categorías: Películas, Entretenimiento, Curiosidad, Estilos de Vida y Kids. Dentro de ellos aparecen otras divisiones más conectadas a los géneros específicos de la televisión. Las películas se clasifican por géneros o por origen. En Entretenimiento hay tres canales de series (general, retro y latinas), uno de telenovelas, uno con todos los programas de Telefe, uno musical (MTV Vintage), uno de animé, uno de documentales deportivos y el restante integrado por programas de entretenimientos con premios en clave de competencia.

La categoría Curiosidad tiene tres canales de documentales: uno con reality shows, el segundo con docudramas sobre temas policiales (al estilo de Investigación Discovery ) y el restante con programas sobre la naturaleza. Estilo de vida se divide en dos: un canal con programas de viajes y otro integrado por programas de cocina. Y en cuanto al segmento Kids, hay cuatro señales: uno que lleva el nombre de ese rubro con los programas más populares, Junior (con material para chicos en edad preescolar) y dos más que se apoyan en la programación de la señal Nickelodeon: Nick Jr. y Nick Clásico.

Como iniciativa del poderoso holding Viacom, Pluto TV extrae sus contenidos de las múltiples señales, canales y marcas de ese grupo. Entre ellas, las mencionadas Telefé, Nickelodeon y MTV. Otras señales de Viacom que disponen de atractivos catálogos como Paramount Channel o Comedy Central no aparecen en Pluto TV, al menos en la Argentina.

El 100% del material disponible en esta nueva plataforma está hablado en castellano y no aparecen en pantalla herramientas u opciones que permitan al usuario optar por verlos si lo desean en idioma original. Hay unos cuantos contenidos inéditos en la Argentina (la gran mayoría) y una primera búsqueda rápida lleva a encontrar algunas verdaderas curiosidades.

El diseño de la página principal de acceso presenta algunas dificultades. La principal es la persistencia en el ángulo inferior derecho (en el caso de las PC) o en la parte inferior de la pantalla (en el caso de los celulares) de la primera opción elegida cuando el usuario decide descartarla sobre la marcha y salir a buscar una alternativa. Esa recurrencia en el uso de la herramienta de pantalla sobre pantalla hace a veces bastante engorrosa la búsqueda, como si Pluto TV estuviese diseñada para que la primera opción elegida nunca resulte descartada del todo. En algún momento posterior, esa búsqueda inicial siempre va a reaparecer por más que haya sido descartada muy rápidamente.

Otro déficit es la escasísima información que aparece en pantalla cuando uno desea ver un programa y carece de datos básicos para ponderar esa elección. Eso se nota especialmente en el caso de las películas y las series. Los largometrajes muchas veces se presentan con los títulos con los que fueron estrenados en México o en España (no en la Argentina) y la falta de precisiones llega a ser casi escandalosa.

Un ejemplo es la película que Pluto TV ofrece con el título de Triste San Valentín. Se trata en realidad de Blue Valentine (2010), el drama romántico protagonizado por Ryan Gosling y Michelle Williams que fue muy comentado en su tiempo e inclusive llegó a darle a la actriz una nominación al Oscar. Pluto TV no ofrece la información elemental para orientar al espectador: ni el título original, ni el nombre del director o de los protagonistas, ni una sinopsis más o menos ilustrativa. Solo la duración y la calificación.

De esta manera, el televidente navega a ciegas por una plataforma muy grande. Y puede perder de vista por tanta falta de orientación algunas verdaderas curiosidades del catálogo inicial de Pluto TV. Al no existir en la pantalla una opción para conocer la programación avanzada de cada señal que transmite en vivo (sólo aparece la hora de comienzo de la emisión siguiente a la que está en curso) lo mejor es consultar los títulos on demand divididos por cada categoría. Y en el caso del cine, la división se plantea en dramas, comedias, acción, ciencia ficción, cine latino y cine nostalgia.

Entre los dramas hay rarezas como Manolete (2012), verdadero título maldito del cine español inspirado en la historia del famoso torero, con Adrien Brody y Penélope Cruz. También Prisionero del miedo ( The Spanish Prisoner ), escrita y dirigida en 1997 por David Mamet. En el catálogo de acción figura Snowpiercer (2013), obra maestra de Bong Joon-Ho (el director de Parasite ), con el título de El expreso del miedo , hablada en castellano neutro, como todo lo demás. Y junto a él, una larga selección de las andanzas hechas película de Steven Seagal.

Entre las comedias aparecen Nuestro hermano idiota (2011), de Jesse Peretz, con Paul Rudd; La vida privada de Pippa Lee (2009), de Rebeccca Miller, con Robin Wright, y Un hombre solitario (2009), con Michael Douglas. Y en el segmento nostálgico no esperen encontrar títulos clásicos tal como los imaginamos: sólo aparece allí un puñado de películas del cómico mexicano Gaspar Henaine, que en los años 60 y 70 logró inmensa popularidad en su país con el apodo de Capulina. Su humor transparente y familiar funciona casi como un antecedente del estilo que desde allí impuso Roberto Gómez Bolaños, el creador de Chespirito.

La programación clásica de Telefé incluida en Pluto TV por ahora incluye a las novelas Montecristo y Don Juan y su bella dama , así como la temporada inicial de la versión local de Master Chef (está también su equivalente mexicano). Lo mismo ocurre con el programa de entretenimientos The Wall , que para nuestro medio condujo Marley. Y también aparece Minuto para ganar , pero en este caso solo en la versión que se produjo en Los Angeles para el público hispanohablante de Estados Unidos.

La oferta de contenidos es más abundante en materia de películas que de otros géneros. Las novelas, todavía, son muy escasas. Del contenido de MTV sólo se destaca el reality 16 and Pregnant , sobre embarazos adolescentes. En animé, por ejemplo, hay tres ciclos diferentes de Bakugan y no mucho más. La oferta deportiva se limita a unas pocas series documentales no demasiado originales dedicadas al club mexicano Necaxa, a la historia de los clubes más famosos y a figuras del fútbol.

Hay bastante material disponible, en cambio, para los chicos, sobre todo en el segmento preescolar. Pluto TV recupera programas que hace mucho no veíamos como Caillou , una de las mejores series de la etapa inicial de Discovery Kids. Y lo mejor de la programación que ofrece Pluto TV hoy es, sin duda, el rescate de los formidables ciclos del añorado Anthony Bourdain: dos temporadas de Parts Unknown y las temporadas 7 y 8 de No Reservations . Es raro no escuchar esta televisión de excelencia en su idioma original, pero al volver a verlo dan ganas de que esta nueva plataforma recupere la historia completa de uno de los grandes personajes de la historia reciente de la TV.