Cómo fue la despedida de Guido Zaffora de Intrusos

"Hoy es el último programa de Guido en Intrusos. Se nos va el pibe. Confieso que tenía mis dudas y se lo dije a él. No era que no tenía confianza sino que le costó encontrar el lugar, pero lo consiguió, hizo un buen trabajo y, sobre todo, es un buen pibe, va de frente y habla. Se insertó en un programa áspero en todo sentido, nosotros somos ásperos porque las discusiones son al aire. Y lo bueno es que los problemas se ven en el aire y se deben a la calentura de los temas. Siempre con respeto y sin ofender a nadie. En 20 años entraron y salieron muchos de Intrusos y eso habla de que el programa sigue. Lamento que se vaya Guido", dijo Jorge Rial en Intrusos para despedir a Guido Zaffora, en su último día.

"Hoy pensaba en casa que me hubiera gustado que esto fuera un musical porque sería un gran final de un primer acto y yo cantaría una canción", se emocionó Guido cuando tomó la palabras para despedirse del programa. Y agregó: "Estoy nervioso, me costó tomar la decisión, pensarla, analizarla. Es un año particular, que no fue fácil, pero es una decisión que pienso desde hace un tiempo largo. Tenía miedo de quedarme sin trabajo, de no poder pagar las cuentas. Hablé primero con vos, Jorge, en tu camarín, después con las autoridades del canal y con la producción. Les agradezco a todos porque entendieron mi decisión".

No fue fácil, pero la decisión está tomada. Llegó el momento y soy feliz, quiero vivir otras experiencias

Conmovido, el panelista continuó: "Cuando entré a Intrusos era muy chiquito, no quería venir, tenía mucho miedo de estar en un programa líder, con todas las presiones que eso significa, pero me recibieron bien y la pasé bien. No fue fácil, pero la decisión está tomada. Llegó el momento y soy feliz, quiero vivir otras experiencias y estoy abierto a otras oportunidades. Me voy diciendo gracias. Todos son grandes compañeros. Nos vamos a ver pronto".

Por otro lado, el próximo lunes habrá una nueva incorporación al programa: la periodista Paula Varela. Al hablar con LA NACION, Varela se mostró muy contenta de sumarse al ciclo conducido por Rial y aclaró: "Me llamaron antes de que supiera que se iba Guido y sé que no entro para reemplazar a nadie".