Murió Mercedes Portillo, productora de Intrusos y creadora de Los escandalones

Mercedes ‘Meche’ Portillo, histórica productora de televisión, integrante del equipo de Intrusos (América TV) e íntima amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, murió este jueves 27 de noviembre después de atravesar un delicado cuadro de salud que había llevado a sus compañeros a pedir una cadena de oración en las últimas horas.

La noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un extenso texto dedicado a quien definió como una hermana de la vida. El conductor se mostró devastado y expresó el profundo vínculo que lo unía con Meche, con quien compartió años de trabajo, confidencias y viajes.

El posteo de Lussich en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @rodrilussich)

“Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste”, comenzó el periodista en una despedida cargada de emoción. El mensaje continuó con un párrafo que él mismo confesó haber escrito días atrás, pero que decidió no publicar hasta ahora: “Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta. Tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí, volá por los aires de donde sea, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento”.

Lussich reveló que esa parte de la carta había quedado en reserva porque esperaba poder leerle personalmente la primera mitad. Pero tras la confirmación de su muerte, decidió compartirla como un homenaje: “Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos”.

El posteo cerró con una despedida formal y un agradecimiento a quienes acompañaron la lucha de Meche: “Meche (1972 – 2025 – infinito). Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y la acompañaron para un viaje sin sufrir. La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline. Llenen la cuenta de mensajes que ellas los van a leer”.

Por su parte, Adrián Pallares también le dedicó unas sentidas palabras. “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana, compañera”, detalló sobre el vínculo familiar que mantenían.

El sentido posteo de Adrián Pallares en Instagram (Foto: Instagram @adrianpallares)

En el mensaje, Pallares recordó la última noche que compartieron juntos, apenas unos días antes de su muerte. “Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con @rodrilussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral, una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos”, expresó justo con la última imagen que se tomaron.

“Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada Gracias por ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida compañera querida”, concluyó el periodista.