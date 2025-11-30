La tristeza de Rodrigo Lussich por la muerte de Mercedes Portillo: “Te voy a cumplir lo que me dijiste”

En el marco de su cumpleaños, Rodrigo Lussich publicó en su cuenta de Instagram un texto reflexivo, en el cual mencionó y le agradeció a algunos de sus amigos por la compañía, al igual que le dedicó unas sentidas palabras a Mercedes “Meche” Portillo, que falleció el 29 de noviembre tras estar en terapia intensiva.

El jueves 27 de noviembre Lussich y Adrián Pallares abrieron el programa de Intrusos (América TV) con la noticia de que su amiga y productora de segmentos televisivos, como “Los escandalones”, había sido internada de urgencia a causa de una infección pulmonar provocada por una neumonía bilateral. Desde ese entonces pidieron una cadena de oración y el sábado, mediante sus redes sociales, confirmaron la muerte de Portillo.

El texto emotivo de Rodrigo Lussich con sus amigos reunidos por su cumpleaños número 53, tras la muerte de Mercedes Portillo (Fuente: Instagram/@rodrilussich)

A raíz de este hecho, el periodista de espectáculos agregó este domingo una foto junto a sus amigos, en el contexto de su cumpleaños número 53. “En medio del dolor, la vida compensa siempre y me permite empezar mi cumple, este cumple tan distinto, difuminado entre el espeso vapor de tu partida; junto a mis entrañables amigos de la vida, Anita, Lean y Clau, junto a mí, negro hermoso que todo lo sabe y todo lo percibe”, empezó Lussich.

El texto de Rodrigo Lussich y la mención a la promesa que hará en su honor (Fuente: Instagram/@rodrilussich)

Y a continuación se refirió a Portillo: “Juntos en tu honor, en la despedida de tu paso por este plano; y en la bienvenida de un nuevo año en el que te voy a cumplir todo lo que me dijiste que haga; y todo lo que me pediste que sienta. Sé que desde tu estrella brillás como siempre y que desde ahí me vas a seguir cuidando”.

Rodrigo Lussich y la emotiva referencia a Mercedes Portillo

Hacia el final del mensaje, el conductor de Intrusos expresó: “¡Gracias, amigos queridos por acompañarme este día, esta noche, esta vida! ¡Los amo!”.

La despedida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a Mercedes Portillo

Portillo marcó la esencia de Intrusos desde detrás de cámara. Se consolidó como una persona que añadió dinamismo al ciclo de la mano de Lussich y Pallares, así la describió cada uno en sus cuentas de Instagram el día de su muerte.

“Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste”, empezó el periodista.

El posteo de Lussich tras la muerte de Mercedes Portillo (Foto: Captura de pantalla de Instagram @rodrilussich)

Este mensaje lo escribió en medio de la internación, pero que decidió no publicarlo hasta el momento del fallecimiento: “Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta. Tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí, volá por los aires de donde sea, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento”.

“Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos”, añadió y concluyó: “Meche (1972 – 2025 – infinito). Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y la acompañaron para un viaje sin sufrir. La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline. Llenen la cuenta de mensajes que ellas los van a leer”.

Del mismo modo, Pallares expuso: “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana, compañera”.

El sentido posteo de Adrián Pallares luego de confirmarse la muerte de Mercedes Portillo (Foto: Instagram @adrianpallares)

Hacia el final dijo: “Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada”.

Cabe recordar que el trío de amigos y compañeros de trabajo había viajado el sábado anterior a Jujuy. A su regreso a Buenos Aires, Portillo se descompensó y el miércoles 26 de noviembre fue asistida en un centro médico en el que la internaron de urgencia, mismo lugar donde días después murió.