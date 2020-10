Paula Varela, la nueva cara de Intrusos: "Me llamaron antes de que supiera que se iba Guido (Zaffora) y sé que no entro para reemplazar a nadie"

Este lunes Paula Varela se suma al equipo de Intrusos, el programa de América que conduce Jorge Rial y que cumple veinte años, pero que en los últimos meses sufrió algunas bajas: ya se despidieron Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, y Guido Zaffora."Me llamaron antes de que supiera que se iba Guido y sé que no entro para reemplazar a nadie", aclara Varela a LA NACION a pocas horas de su debut.

La historia empezó cuando la entrevistaron en Intrusos para que contara por qué este año no conducía La previa del show, por Magazine, rol que había ocupado los cuatro años anteriores. "Después de la nota me llamaron y me preguntaron si me gustaría estar en Intrusos y les dije que sí, claro. La idea era arrancar los domingos con un especial que iban a hacer y que finalmente no se dio. Después iba a sumarme al programa diario, que es lo que está sucediendo ahora, pero nunca me hablaron de reemplazos", explica la periodista.

En marzo, cuando se declaró la pandemia, Varela estaba haciendo Confrontados en elnueve y con la conducción entonces de Rodrigo Lussich, quien ahora también está en Intrusos. Mamá de Benicio y Amanda, de 4 y 1 año, respectivamente, ella decidió en ese momento quedarse en su casa porque pensaba que pronto haría La previa del show. "Me quedé tranquila porque sabía que en unos meses iba a hacer La previa...", se sincera.

-¿Da nervios entrar a un programa que ya funciona desde hace años y con un equipo sólido?

-En febrero nunca imaginé que seis meses después iba a estar en Intrusos. Es un placer y un honor sumarme a la mesa de Intrusos porque es un sello, una marca registrada, un programa insignia en el periodismo de espectáculos. Todas las personas que han pasado por ese programa son colegas a los que quiero y respeto y trabajé con todos menos con Jorge, a quien conozco por haber entrevistado algunas veces y lo cruzaba en los pasillos de América cuando yo hacía Infama todos los días, después de Intrusos. Pero nunca tuvimos una charla de más de cinco minutos que no tuviera que ver con trabajo. Siempre hubo buena onda así que espero que salga todo bien.

-¿Hay competencia con los colegas para ver quién tiene la mejor primicia?

-No soy competitiva. Obviamente hay envidia y celos, pero en mi caso no me pasó porque me gusta mucho trabajar en equipo y si el otro tiene la primicia se la remo y al otro día la tengo yo y me la reman a mí. Me parece que ese es el secreto del buen trabajo, pero es verdad que si uno pega muchos goles, capaz a otros les molesta. Trato de no quedarme enganchada en eso aunque claro que lo percibo y no me hago la tonta, pero la dejo pasar. No me gusta buscar el conflicto en el equipo de trabajo. Quiero pasarla bien.

-Sos mamá de dos chicos muy chiquitos, ¿cómo te las vas a arreglar a partir del lunes?

-En estos meses estuve a full con los chicos y por ahora nos vamos a acomodar con mi marido, que va a volver a casa al mediodía hasta las 16. Más adelante voy a necesitar ayuda, supongo. Vamos a ver cómo funciona. Me va a hacer bien trabajar.

-¡Cambia totalmente tu rutina!

-¡Sí! Había empezado a entrenar, a hacer recetas de YouTube porque en la cocina soy un desastre. Ahora hago lo que puedo y no tengo ni tiempo de hacer gimnasia porque cuando empezó la pandemia Amanda tenía cinco meses y ahora que creció ando persiguiéndola por toda la casa. Estoy todo el día atrás de mis hijos y los disfruto un montón.

-¿Volviste a hablar con alguien de LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli?

-No, no hablé con nadie. Trabajé 17 años con ellos y tengo una relación amena, de mucha charla. Me habían comentado que iba a conducir La previa... este año, pero en ese momento no se sabía mucho lo que iba a pasar en el mundo. Les dije que contaran conmigo. Cuando decidieron hacer Cantando 2020, les sugerí hacer una previa hasta que arrancara el "Bailando por un sueño". Estaba todo apalabrado y no había nada firmado, pero muchas veces empecé a trabajar y firmé el contrato tres meses después así que me quedé tranquila. Me enteré por Twitter que Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez iban a conducirlo. A Lizardo lo amo y al toque me llamó y tuvimos una charla muy linda. Fue una hermosa actitud la de llamarme porque él hizo los cuatro años de ese programa conmigo. Quería que lo hiciéramos juntos otra vez porque se sentía más seguro, por una cuestión lógica. Y quedó todo ahí. Para mí el tema había terminado. Obviamente fue una desilusión, pero como tantas en la vida.

-Y fue entonces que te entrevistaron en Intrusos para preguntarte si le habían dado la conducción a Lourdes Sánchez como premio consuelo porque estaba celosa de que Laurita Fernández fuera la conductora del Cantando 2020.

-Bueno, eso lo dijeron en Intrusos, pero a mí no me consta. Yo conté la verdad. Después de esa nota no hablé con nadie, pero quedé re bien y estoy muy tranquila porque no dije nada grave y nadie debería estar ofendido.

-¿Ves el Cantando 2020 o Masterchef Celebrity?

-Miro poca tele, por mis hijos, pero me enganché con Masterchef aunque pispeo el Cantando porque es parte de mi trabajo.

