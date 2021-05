Con la ficción 1-5/18, Polka apuesta a volver a la pantalla “pisando fuerte”

A mediados de junio Polka tiene previsto estrenar una nueva tira diaria, un desafío que vuelve a poner a la productora en el ruedo, después de casi un año de inactividad y una crisis financiera que la puso en jaque. La pandemia no hizo más que agudizar la delicada situación económica que atravesaba la compañía, sin embargo, lejos de achicarse decidieron apostar ahora a una nueva producción. “Si volvemos tenemos que volver con un producto que esté a la altura del espectador. La decisión fue que a la hora de retomar la actividad teníamos que salir a competir con algo que nos representara, no hacer un producto barato, eso no termina bien. Hay que volver pisando fuerte”, aseguró Diego Carabelli, productor ejecutivo de la serie 1-5/18, a LA NACION.

Es por eso que optaron por una serie de gran producción y recrearon en los estudios Baires en 1200 metros cuadrados una réplica de la villa 31. “Tenemos dos unidades, una en el predio de Baires, con todos los decorados y después otra para exteriores. La idea es estar contenidos grabando en un mismo lado al aire libre, pero al principio para darle verosimilitud a todo estuvimos grabando en la villa real. Si te muestro el barrio 31 y el decorado de Polka es muy difícil distinguir dónde fue grabado uno y lo otro”, remarcó el productor, quien además contó que comparten locación con LaFlia, pero que cada uno tiene su propio estudio.

Lejos de abordar una historia más liviana en medio del contexto de la pandemia, se enfocaron en un mundo pesado donde los narcos y las problemáticas sociales subyacen. Al respecto, Carabelli reveló que se trataba de un proyecto en el que venían trabajando previo al coronavirus y que requería “una logística y un costo mayor” al de una tira estándar. “Nos parecía en línea con lo que hicimos con ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), que era la reconstrucción de época, un culebrón bien melodramático, de género, que con esta historia podíamos seguir ese lineamiento en cuanto a reconstruir, grabar en una villa, meternos en algo que, si bien ha sido tratado, no en una tira de todos los días. Era algo que no estaba transitado, entonces nos pareció que tenía cierta originalidad. Además era una vuelta de tuerca, que nos sacaba de nuestra zona de confort”, detalló.

El detrás de escena de La 1-5/18 - Fuente: eltrece

Los estereotipos dentro de la villa

Más allá de haber elegido ambientar esta historia en un barrio de emergencia, explican desde Polka, la idea no es estigmatizar sino simplemente mostrar una realidad. “Lo que nosotros vimos en la investigación que hicimos de las villas es que las personas se fueron preparando para convivir con ciertas cuestiones que no son fáciles y con cierta precariedad y hay una unión. Cuando empezamos a ir al barrio 31, vimos que pasa lo que nosotros queremos que pase con los personajes: hay una unión, a pesar de la adversidad, hay un sentido de pertenencia, por eso se llama La 1-5/18, somos uno”, detalló Carabelli.

Imágenes del rodaje de La 1-5/18 Juan Gutierrez - Prensa El trece

“Tenemos un elenco grande, muchos personajes y tenemos una paleta de colores. No hay estereotipos. Hay actores de muchas nacionalidades. Una de las heroínas es Lali González, que es paraguaya, con la que el público va a empatizar. Después tenemos otro personaje (Nico García), que es su marido, y es un villano. Hay chicos jóvenes trabajadores y hay otros que van por mal camino. No nos gusta estigmatizar, no pensamos así y además estamos teniendo el doble de cuidado para que no se lea lo que no pensamos. Tenemos la seguridad de la buena intención, no somos paranoicos porque sabemos que lo estamos haciendo con honestidad”, aclaró.

La pandemia y sus complejidades

El rodaje de la serie llega en medio del rebrote del coronavirus y eso trae aparejado varios cuidados que la producción tiene como prioridad además de afrontar los costos que implica. Todo el equipo técnico debe contar con los elementos de protección personal así como los actores, quienes solo se pueden quitar los barbijos cuando graban o en algunos casos usar máscaras en vez de tapabocas para no arruinarse los maquillajes. Por supuesto, se hacen testeos diarios para evitar lo más posible cualquier situación de contagio en el set.

La semana pasada todo el equipo, incluido Adrián Suar, se trasladó a la 31 para rodar durante dos jornadas. “La organización de los vecinos fue excelente, fue de un nivel de profesionalismo. El recibimiento fue muy cálido. Más allá de lo que quedó que son escenas impresionantes, Polka se sintió muy cómoda con los vecinos del barrio 31″, señaló Carabelli.

El streaming

Para el productor lo más importante es darle al espectador una buena historia: “Hay tantas opciones para ver que nosotros tenemos que reaccionar ante eso y hacer un producto que a nosotros nos dé tranquilidad, que esté bien hecho y estar seguros de que cuando salga al aire vamos a estar orgullosos y vamos haber dado el máximo para que sea competitivo. Después queda en manos del espectador juzgar si le gusta o no”. Además destacó que no existe en el streaming un reflejo de la telenovela porque ninguna serie tiene el formato diario. “Cuando está bien hecho, el público, que cada día es más exigente, está y consume por la vía tradicional”, sumó.

La historia de los personajes de Lali González y Agustina Cherri está en el centros de la trama de la nueva ficción de Polka Juan Gutierrez - Prensa El trece

Una heroína empoderada y un sacerdote

La tira que podrá verse en la pantalla de eltrece va a contar las peripecias de algunos de los moradores de La 1-5/18, un barrio de emergencia también conocido como La Peñaloza. Drogas, narcotráfico, peleas entre bandas y diferencias de clases son algunos de los elementos que ponen en contexto a los protagonistas. Una de las mujeres más fuertes del barrio es Lola (Agustina Cherri) quien, junto a Rita (Lali González), maneja un comedor comunitario y distribuye donaciones. Con carisma y mucha energía, Lola es una de las líderes del barrio. No solo logró sobreponerse a los obstáculos que se le fueron presentando sino que se recibió de maestra y crió a su hijo Cristian (Eliam Pico), ahora un adolescente que sueña con ser futbolista. En paralelo acompaña la búsqueda de Rita, a quien considera una hermana, y que quiere encontrar a su hijo a quien dio en adopción cuando era adolescente y tenía problemas de adicción.

“Las mujeres de estos barrios desde mucho antes están peleando a la par de los hombres, haciendo respetar sus lugares. Lola es un personaje empoderado, que tiene liderazgo, que se preocupa por su comunidad. Está Lali González que es un personaje más adoctrinado por su marido, pero va a hacer el trabajo de empoderarse a lo largo de la serie. Y después tenemos un grupo de mujeres muy fuertes que están cuidando lo que pasa en el barrio -integrado también por Leonor Manso y Leticia Brédice-”, contó Carabelli sobre la mirada que hará la tira sobre el universo femenino.

Además la serie promete acción: en el barrio existe un conflicto entre dos bandas narcos que se disputan un bar que tiene una posición estratégica, el de Don Patricio (Patricio Contreras). Bruno (Gonzalo Heredia) regresa a casa y parece ser el encargado de defender el bar de su padre, quien está muy enfermo. En paralelo, llega al barrio el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), que es convocado por su mentor quien está siendo amenazado. Atraído por Lola y conmovido por los problemas que vive la comunidad, pide el traslado y se instala en La Peñaloza. Entre la contradicción que siente por su vocación religiosa y el amor incipiente por Lola, el padre se acerca a Bruno, quien será el tercer componente de este triángulo amoroso.

Lamothe se va a debatir entre su vocación religiosa y el amor de una mujer Juan Gutierrez - Prensa El trece

“Lo de Lamothe es algo que viene desde El pájaro que canta hasta morir o Camila... siempre tiene un atractivo para contar. Acá el condimento que tenemos es que es un cura villero, con todo lo que eso conlleva. Viene de una buena familia, es bien activista de sus creencias religiosas desde el llano -a diferencia de su tío obispo que tiene una concepción de la iglesia de mejorar las cosas desde los lugares de poder. En un momento, la complicación se le aparece al enamorarse de una mujer y eso pone en conflicto su vocación social y religiosa”, agregó el productor.

Más allá de los elementos más de acción o policiales que tendrá esta historia por estar situada dentro de un barrio de emergencia, Carabelli aclaró que es 100% un culebrón: “No le escapamos a eso, más bien todo lo contrario, nos enorgullece hacer una novela en la que la gente se conecte todas las noches con los personajes”.

