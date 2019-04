Conmovido, Guillermo Andino se despidió de la conducción de Intratables

Crédito: Archivo

27 de abril de 2019 • 00:40

Iban a ser dos semanas, pero se convirtieron en poco más de dos meses. El viernes 26 de abril, y luego de su debut el pasado 19 de febrero, Guillermo Andino se despidió oficialmente de Intratables. En su rol de conductor suplente, el periodista navegó con solvencia por las difíciles aguas de ese programa de debate político, y tuvo la humildad de dejarse su huella sin pretender convertirse el centro de la atención.

A lo largo de su última noche al frente del programa, Andino no hizo demasiado hincapié en su partida, aunque sí recibió algunos elogios inesperados, como el de la Ministro de seguridad Patricia Bullrich que al cierre de la entrevista que le realizaron, felicitó al periodista por su labor como conductor.

Recién en los minutos finales de la emisión, Guillermo se permitió unos instantes para una palabras de despedida. Luego de decir entre risas que "hacer patria es conducir Intratables", el periodista recibió con los brazos abiertos a Liliana Parodi, gerenta de programación de América, y muy agradecido expresó: "Yo quiero agradecer a las autoridades del canal, pero fundamentalmente a vos porque cuando me llamaste con esta loca idea de estar acá en este período de transición para respaldar a América, en seguida te dije que sí. Me he sentido muy feliz, tenía miedo como el primer día que enfrenté a una cámara, y a los veinte minutos sentí que estaba en un lugar en el que la iba a poder pelear".

Andino cerró una breve pero muy eficiente etapa frente a Intratables Fuente: Archivo

Por su parte, Parodi le dijo: "Lo que nosotros queremos hacer, las autoridades y el directorio del canal (.), es agradecerte porque sin vos no lo hubiéramos podido haber hecho. Y yo quiero que sepan todos que este hombre enorme, que siempre es un joven niño, hace más de veintipico de años que estamos juntos, y todo ese profesionalismo, esa carrera, ese don de gente, ese sentido común lo puso todo para hacer Intratables. Entonces nosotros eso lo valoramos mucho (.). Vos sos un Guillermo de América, y nosotros estamos realmente agradecidos". Emocionado ante las palabras de Parodi, Andino confesó que lo único que extrañó a partir de conducir Intratables, fue no poder cenar junto a su familia. Paulo Vilouta, columnista histórico del ciclo que ofició de conductor suplente en más de una oportunidad, también recibió el agradecimiento de Liliana Parodi.

De esta forma Intratables cierra una etapa de transición y se tomará una semana de descanso para comenzar una nueva temporada el 6 de mayo, con Fabián Doman como el nuevo líder del programa.