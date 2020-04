El periodista se conmovió al escuchar la historia de una madre argentina que perdió a su hijo por coronavirus en España Crédito: Captura de video

Guillermo Andino se conmovió casi hasta las lágrimas cuando escuchó el relato de Myriam Chamorro , una madre argentina que sufrió la muerte de su hijo , un joven cordobés de 33 años que perdió la vida en España a causa del coronavirus . El periodista no pudo contener la tristeza cuando la mujer contó cómo fue el rápido deterioro de la salud de su hijo: " El virus se lo devoró ".

Chamorro fue entrevistada a través de un videollamada, donde estremeció a todos con sus palabras: "Estamos muy shokeados, recién nos entregaron las cenizas y no se lo puede velar". La mujer explicó que su hijo había tenido una parálisis cerebral y un retraso madurativo: " Iván mentalmente tenía 3 años . Imagínense lo que significa para una persona así estar sólo en un hospital sin poder ver a su familia".

Andino, con lágrimas en los ojos, le preguntó si sabía donde se habría contagiado el joven: "Estamos seguros de que fue en un instituto al que él iba a estudiar y hacer actividades, porque hubo siete casos de coronavirus. En cuatro días se murieron dos chicos y el segundo fue mi hijo ".

La mujer reveló que su familia, oriunda de Río Segundo, Córdoba, s e mudó a Palma de Mallorca cuando Iván tenía 17 años, para garantizarle una mejor calidad de vida a su hijo . "No lo podemos creer. Empezó como una gripe y decayó.Tuvo síntomas el 9 de marzo y a los tres días levantó. Se quedó en casa aislado, hasta que lo vio el médico y dijo que se tenía que quedar en su casa, y volvimos a llamar porque estaba cada día peor".

Más adelante, Chamorro contó que a los pocos días su hijo tuvo neumonía: "En principio nos dijeron que estaba bien, pero el domingo lo internaron y ya no salió . Entre la madruga del lunes 23 y el miércoles 25 a la mañana nos dijeron que no había nada que hacer. Solo cuidados paliativos y ver cómo se me moría".

Indignada por el accionar de los médicos en un sistema sanitario colapsado, la madre dijo entre lágrimas: " Nadie me comunicó que él era positivo hasta que prácticamente se estuvo muriendo . Fue una negligencia total. Me di cuenta lo que pasaba al ver que estaba en el piso de positivos. Me habían prohibido entrar, pero entré igual, no lo iba a dejar morir solo".

Finalmente, Chamorro dijo que pudieron despedir a su hijo en familia como una excepción por la situación: "Le cantamos canciones y tratamos de tranquilizarlo, porque somos muy creyentes. Le dijimos que Jesús lo iba a venir a buscar y se murió en paz". Quebrado por el relato, Andino manifestó su enorme admiración hacia Myriam: "La vida de esta mujer me conmueve muchísimo. Su hijo nació con parálisis cerebral y ella siempre la peleó con él".