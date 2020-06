Coronavirus: Jorge Rial confirmó que hay un caso sospechoso en el equipo de Intrusos Fuente: Archivo

11 de junio de 2020 • 12:29

A través de un tuit, Jorge Rial confirmó que un técnico de Intrusos resultó positivo en el test de Covid-19 , y que por eso la emisión de este jueves del ciclo que conduce en América TV se realizará en condiciones muy especiales .

"Hoy I ntrusos saldrá al aire en una situación especial. Un compañero de trabajo, utilero del programa, fue internado con síntomas sospechosos de Covid-19. El resultado del hisopado se conocerá a la tarde. Por precaución, haré el programa desde mi casa", explicó el conductor, de 58 años.

"Y mis compañeros desde el estudio, con los protocolos del caso. Como soy paciente de riesgo, se tomó esta decisión. De ser negativo el resultado, mañana volverá todo a la normalidad. Ojalá todo sea nada más que un susto, pero es la mejor decisión en este caso. Priorizamos la salud", escribió luego en otro mensaje.

A poco de declarada la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio por el Gobierno nacional, Rial había tomado la decisión de conducir Intrusos vía Skype . "Soy hipertenso y cardíaco y estoy dentro del grupo de riesgo", explicó en ese momento.

"Estoy saliendo desde mi teléfono con el trípode que le robé a mi mujer, Romina Pereiro. En realidad me obligan a tomar esta decisión. Soy cabeza dura y tenía más ganas de ir que de quedarme. De hecho lo hice todos estos días, más allá de los consejos porque estoy dentro del grupo de riesgo, no por edad sino por problemas cardíacos -tengo un stent- y porque soy hipertenso. Eso me pone en zona de riesgo", detalló. Sin embargo, días después, el conductor decidió regresar al piso para unirse a sus compañeros.