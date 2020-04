La expresión de Rodolfo Barili que hizo tentar a Cristina Pérez - Fuente: Twitter Telefe Noticias 02:17

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de abril de 2020 • 11:45

Si bien el gobierno de Alberto Fernández ha implementado en todo el país la cuarentena obligatoria para aplanar la curva de la pandemia del coronavirus, algunos individuos violan la norma. Uno de los casos que cobró mayor trascendencia en los últimos días tuvo como protagonista a una mujer que se escondió en el baúl de un taxi para visitar a su novio, y lo posteó en su cuenta de Instagram . Las autoridades la encontraron, notificaron, y le advirtieron que la próxima vez que infrinja la cuarentena se pedirá su inmediata detención.

El episodio fue mostrado en un segmento titulado "La 'viva' del día" de Telefe Noticias. Luego de que se emitieran las imágenes de la joven contando en sus historias, entre risas, cómo estaba violando la cuarentena, se volvió al piso, donde el conductor del programa, Rodolfo Barili, estaba visiblemente molesto.

"Qué estúpida, por Dios, perdón, pero hay que ser estúpida", expresó tajante, haciendo tentar a su colega, Cristina Pérez, quien hizo lo imposible para disimular la risa contenida. Sin embargo, el descargo no quedó allí: Barili decidió explayarse sobre el caso que lo dejó atónito.

"La policía que tiene que estar cuidándonos a todos te tiene que llevar a tu casa, y vos haciéndote la tarada y transmitiendo por Internet, te crees una viva bárbara, y te quedó una causa penal. Ojalá pagues por eso", añadió, para luego reflexionar sobre quienes diariamente se exponen para proteger a los que sí pueden quedarse en sus casas.

Se metió en el baúl de un taxi para ver a su novio y violó la cuarentena 00:29

Video

"Los médicos, los policías, los enfermeros, están en la primera línea enfrentando el virus. Creerse en este momento que haciendo eso uno es vivo... La verdad, me das pena, de onda te lo digo, me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo, Cristian, tu novio, o cualquier otra persona que te diga 'che, en este momento no da porque nos ponés en riesgo a todos'", concluyó Barili, quien luego les pidió disculpas a sus compañeros de mesa por su exabrupto.