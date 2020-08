Coronavirus: qué dijo Mica Viciconte tras el hisopado positivo de Nicole Neumann

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 14:23

"¿En 14 días se tiene que volver a hisopar?", le preguntó Mica Viciconte a la infectóloga Florencia Cahn en El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi en El Nueve. La duda surgió mientras estaban hablando del caso de Nicole Neumann, que esta mañana confirmó que dio positivo en la prueba de coronavirus.

La modelo se encuentra actualmente aislada pero acompañada por sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna), aunque las nenas van y vienen también a la casa de su padre, Fabián Cubero, pareja de Viciconte. "No puedo decir nada por el bozal legal pero veo su cara de preocupación porque convive con las hijas de su pareja y de Nicole", arriesgó Magaldi.

"Hace diez días que estamos solos con Fabi así que no hay riesgo de contagio", aclaró entonces la panelista, evitando hacer referencia alguna a la ex de su pareja.

Mica no puede hablar de Nicole, pero sí puede hacerlo su compañera Silvina Luna: "Queremos aclarar que Mica no dijo nada de nada. A pesar de lo que se pueda pensar, ella no cuenta nada. Tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo y el jueves hizo una pregunta respecto de los asintomáticos pero no aclaró nada y pensamos que quizá ella tenía covid. Y era Nicole que se contagió a pesar de que es sumamente cuidadosa, es hipocondríaca y los recaudos que toma son hasta excesivos. Sin embargo, se contagió".

Neumann se sometió al hisopado luego de que su empleada, Daniela, diera positivo en el test de Covid-19. "Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, síntomas mínimos que son tipo los de un resfrío, un poco de moco. Un poquito de dolor de garganta. No tuve fiebre ni nada", indicó. "Estoy haciendo las cosas de la casa sin parar. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, soy la loca de la desinfección. Pero un mínimo descuido de alguien que tenés al lado... Y bueno, nos tocó de cerca".