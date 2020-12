Cortá por Lozano: los cambios que se vienen en el magazine de Telefe

Cada diciembre, la televisión se revoluciona y se rearma con la intención de darle un aire fresco al nuevo año que comienza. Y a pesar de la pandemia, este año no es la excepción. En Cortá por Lozano, el programa de Telefe que conduce Verónica Lozano, empezaron a sonar fuertes las modificaciones en el panel que acompaña a la conductora.

La primera en irse fue Tamara Pettinato, en los últimos días de noviembre; ella estaba de vacaciones en los Estados Unidos y pidió una licencia para quedarse unos días más. Cuando lo comunicó, le contestaron: "Quedate porque no volvés". "Mi contrato terminaba a finales de diciembre, pero me dijeron que no volviera, estando yo de licencia. No me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas", dijo Tamara en ese momento.

El segundo cambio tuvo como protagonista a Evelyn Von Brocke que, ante los rumores de su despido, decidió adelantarse y renunciar: este viernes fue su último día. "Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. ¡Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele", escribió en sus redes sociales. Y, aunque ella no lo confirma, se sabe que se tomará unos días de descanso y se sumará luego a Intrusos, el programa de la competencia, en América. Pero eso será recién a mediados de enero.

Según pudo saber LA NACION, la producción tenía ganas de darle un aire fresco al programa, pero no es verdad que cambien a todos los panelistas. El rumor era que se iban todos y sólo se quedaría Mauro Szeta, quien además está en los noticieros de Telefe, pero lo cierto es que, por el momento, Costa, Nicolás Peralta, Paola Suárez y Jorge Tartaglione continúan en el ciclo.

En sus cuatro temporadas en el aire, Cortá por Lozano ganó holgadamente su franja horaria, aún en competencia con ciclos como El diario de Mariana, Corte y confección, Crónicas de la tarde y Mujeres. Sin embargo, el rating dejó de acompañar al programa cuando en octubre empezó a competir con 100 argentinos dicen, con la conducción de Darío Barassi, y Mamushka con Mariana Fabbiani, en eltrece. Darío Turovelzky, director general de ViacomCBS para Cono Sur y Vicepresidente Senior de Contenidos Globales, sugirió entonces cambios en el panel. Así fue como se precipitó la salida de Pettinato y la permanencia de Von Brocke quedó en la mira.

La continuidad de Diego Ramos, que se sumó por una semana como panelista invitado y ya cumple un mes en el ciclo, genera dudas en la producción, especialmente por el buen ida y vuelta que mantiene con Lozano. Lo mismo sucede con Tartaglione, que recibió llamados de otros los canales pero, por el momento, se queda y tendrá un par de apariciones semanales, hablando de covid y también de otros temas médicos. Es muy probable, sí, que en las próximas semanas se produzcan nuevas incorporaciones, de cara a la temporada 2021 de Cortá por Lozano.

