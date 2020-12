Mientras se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, Tamara Pettinato fue desvinculada de Cortá por Lozano

En medio de unas vacaciones que tenía programadas a Estados Unidos y que había postergado por la pandemia, Tamara Pettinato se encontró con la noticia de que ya no formará parte de Cortá por Lozano, programa en el que se venía desempeñando como panelista desde 2018.

En conversación con LA NACION, la columnista confirmó este martes que se enteró de los cambios en el panel del exitoso ciclo de Telefe conducido por Verónica Lozano "por los portales" de internet. "Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato", indica.

"Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas", puntualizó. Sobre la posibilidad de tomar alguna acción legal respecto a su despido, aclaró que no es algo que baraje. "No voy a hacer nada. Solo quiero aclarar que no trabajo más ahí y que no fue mi decisión", indicó.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Tamara había confirmado ayer su desvinculación del programa con un mensaje de despedida hacia sus colegas. "¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió filosa, fiel a su estilo, junto a una foto con todos los integrantes del panel.

Sus seguidores lamentaron la medida, le enviaron mensajes de apoyo y también le preguntaron si se baraja algún reemplazo para ocupar su lugar. "¿No volvés para Argentina?", preguntó un usuario, a lo que la hija de Pettinato respondió: "Sí, ¡vuelvo en unos días!". Otro quiso saber si la picante conductora había informado de sus vacaciones, a lo que Tamara respondió con un emoji riendo. Hubo quienes también sugirieron que podría unirse a su padre en los nuevos proyectos encarados por este último.

En cuanto a cómo queda el equipo de Cortá por Lozano, cabe recordar que el magazine sufrió otras modificaciones en su staff en los últimos tiempos. Paulo Kablan pasó a formar parte de Flor de Equipo, el nuevo ciclo dirigido por Florencia Peña, y las participaciones del médico Jorge Tartaglione en el programa se redujeron.

Por otra parte, el lugar de Tamara Pettinato tuvo durante estos días como reemplazante a Diego Ramos, incorporación que siembra dudas respecto a si el actor podría pasar a formar parte del equipo permanente del ciclo. Por el momento, desde la producción del programa evitaron dar declaraciones sobre los motivos detrás de su decisión.

