Los detalles de la cena privada que compartieron Johnny Depp y Vero Lozano

Johnny Depp estuvo como invitado de lujo en Cortá por Lozano (Telefe), el programa conducido por Verónica Lozano. Si bien en esta oportunidad ambos se mostraron en un rol profesional como entrevistado y entrevistador, por fuera de este ámbito mantienen una estrecha relación desde hace años. Esto se debe a que el actor es íntimo amigo de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, esposo de la conductora.

Es así que, al dar comienzo al ciclo, la conductora decidió adentrar a los espectadores al contar algunos detalles de la cena de lujo que le organizó a la estrella de Hollywood en su casa la noche anterior a su primera aparición en la televisión argentina. “Bueno, anoche fue una cena muy hermosa en mi casa. Jorge eligió el menú. Estaba muy linda la mesa puesta, había velitas y estaban su asistente, él (Johnny Depp), Gina y yo”, contó.

“Comimos empanaditas de carne que cocinó Diego, que es un amigo nuestro. Johnny se comió como cuatro empanadas y dijo: ‘Me gustan mucho. ¿Me puedo llevar freezadas?’. Pero no sé si le van a llegar a Tokio así“, bromeó Lozano sobre la actitud halagadora de su invitado para con su comida.

Vero Lozano invitó a Johnny Depp a comer empanadas a su casa y el actor se las halagó pidiéndole algunas para llevar (Foto: Captura de pantalla Telefe)

Además, la conductora explicó que el intérprete de clásicos como Piratas del Caribe, Alicia en el país de las maravillas y Charlie y la fábrica de chocolate, ya se encuentra muy “argentinizado”. “Comió las empanadas con la mano y las acompañó con vino tinto. Después comimos fideos carbonara, todo amasado y casero. En un momento, cuando estaba comiendo las empanadas, les dije que le avisen que después había fideos. A mí me ponen muy nerviosas esas cosas. Porque la gente se llena y después ¡no comen!“, recordó los nervios que sintió en su mesa, al ver que Depp disfrutaba muchísimo de la entrada.

“De postre hubo un durazno hecho como al horno con heladito de crema y un crocante. Yo fui a hablar, pero estaba muy cansada porque había grabado, así que estaba agotada. Pero lo bueno es que ya fui toda montada”, reconoció sobre su interés por conocer a fondo a su entrevistado, antes de tenerlo cara a cara en el estudio.

Fue entonces que los panelistas de Vero quisieron saber qué tipo de conversaciones mantuvieron en la mesa. “Me preguntó sobre el programa. Yo le mandé un listado de preguntas que tenía preparadas y fueron todas absolutamente aprobadas. No hubo ninguna restricción ni condición”, reveló sobre la generosidad del actor.

Johnny Depp cuando ingrsaba a los estudios de Telefe en Martínez (Foto: Captura de pantalla Telefe)

Por último, Vero Lozano explicó que debido al grado de confianza que generó su marido a lo largo de los años con Johnny, el actor tiene la posibilidad de descansar en uno de los cuartos de su propiedad. Por lo que, en los días que pasa en Buenos Aires, divide su estadía entre el Hotel Faena y la casa de su íntimo amigo.

¿Cómo se inició la amistad entre Corcho Rodríguez y Johnny Depp?

Jorge Ernesto ‘Corcho’ Rodríguez es un reconocido empresario argentino. Entre sus compañías se encuentran Rock Capital, una empresa de inversiones, bienes raíces, entretenimiento, energía y comercio minorista, y la estancia Yellow Rose Polo Ranch, con sede en Argentina y Uruguay.

El hombre de negocios tiene un vínculo directo con el ambiente artístico, dado que fue pareja de Susana Giménez y, actualmente, es el marido de la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), Verónica Lozano, madre de su hija Antonia y con quien en 2023 también lanzó un negocio de hostelería boutique en Italia.

Johnny Depp visita desde hace más de 15 años América del Sur por su pasión por la música (Foto: Instagram @corchorodíguezok)

Pero, ¿cómo se dio el acercamiento de Corcho Rodríguez con Johnny Depp? Jorge era un fanático del rock y el blues; si bien su carrera como artista con la banda Red House, junto a Pappo, no prosperó, puso todo su esfuerzo en convertirse en uno de los productores más importantes del país. Es así que abrió La Roca Power Studio, un estudio de grabación considerado de los mejores de América Latina.

Además de potenciar el rock nacional, su creación le permitió el acercamiento a grandes leyendas internacionales. Entre algunos artistas de renombre que grabaron canciones en su estudio se encuentran Slash, Guns N’ Roses, Def Leppard, Kiss, Gary Clark Jr. y Anthrax. Esto hizo que muchas estrellas de Hollywood apasionadas por la música tuvieran interés por conocer este famoso estudio. Así es como en 2010, Johnny Depp se contactó para asistir y experimentar con su música en el lugar.

Desde entonces, el actor de clásicos del cine utiliza los veranos en los que no se encuentra en los sets de grabación para viajar y encontrarse con su amigo. En las redes sociales de Corcho Rodríguez son muchas las imágenes que muestran la conexión entre estos dos apasionados por la música.