Crisis en IP. El canal levantó su programación, en pantalla muestra imágenes aleatorias y hay más de 100 empleados sin respuesta

El sábado 31 mayo el canal de noticias IP dejó de emitir su programación habitual y desde el domingo 1 de junio le impide la entrada a sus trabajadores. Actualmente se están desarrollando reuniones entre el gremio de la televisión y Grupo Octubre para intentar destrabar la situación.

Un día después, un comunicado de prensa sin firma llegó a la redacción de LA NACION. Fue enviado por el agente de prensa que suele trabajar para el Grupo Octubre. Decía: “A partir del 1º de junio , el canal de noticias IP es nuevamente gestionado en su totalidad por el Grupo Octubre. En este momento se están ultimando detalles respecto de la operación y programación de la señal , razón que obliga a realizar un breve paréntesis en la programación habitual. IP Noticias volverá renovado luego de este intervalo para brindar al televidente una grilla periodística de primer nivel, con información y el abordaje de la actualidad desde distintos ángulos. La señal continuará sintonizándose en los canales habituales".

No da precisiones sobre qué detalles están ultimando ni aclara cuál será la duración del “breve paréntesis” o “intervalo”.

Hasta el 31 de mayo, quien encabezaba la gerencia de IP era el empresario de las industrias alimenticia y farmaceútica Ariel García Furfaro, actualmente investigado por la muerte de 33 personas con fentanilo contaminado.

La crisis afecta directamente a alrededor de 100 trabajadores contratados que esta semana no han podido ingresar al canal ni cumplir con su jornada laboral. El Grupo Octubre le comunicó la situación a los empleados a través de un breve correo electrónico donde informa que el grupo inversor que gestionó la gerencia desde agosto de 2024 se retiró y no hay certezas sobre el futuro del canal.

A continuación, el mensaje que envió Grupo Octubre a los empleados de la señal IP el viernes 30: “El motivo del presente es para notificarle que la empresa IP Producciones SAS ha rescindido el contrato de gerenciamiento del canal IP Noticias con el Grupo Octubre con fecha 31/5, motivo por el cual la continuidad de la prestación de sus servicios queda sujeta a la decisión exclusiva de las nuevas autoridade s, motivo por el cual le solicitamos consulte con el Señor Diego Toni [gerente de Contenidos de El nueve, también de Grupo Octubre] su situación”, reza el mensaje enviado el viernes pasado.

En el último tiempo, IP estuvo signado por un clima de inestabilidad y por un desfile de autoridades que iban rotando. “El 1 de mayo echaron a alrededor de 10 empleados entre cronistas, productores y gente de redes sociales. Esa fue la primera oleada. En cuatro meses las autoridades cambiaron tres veces”, le señaló a LA NACION un periodista que formó parte de la señal.

A fines de agosto de 2024, a través de un comunicado, la empresa multimedios informó que un nuevo grupo de inversores, encabezado por García Furfaro (dueño de la compañía alimenticia Tres Arroyos y del laboratorio HBL Pharma) se iba a encargar de renovar la propuesta de IP Noticias con una mayor cobertura en vivo de la información en todo el país, “potenciando la señal en su cuarto año de vida como una referencia en el mercado televisivo”.

En el escrito se consignó también que Alfredo Scoccimarro (el exvocero de Cristina Fernández de Kirchner) trabajaría en conjunto con Mariel Baiardi, Florencia Verdaguer, Lucas Ricoy y Mariel Baiardi, en la coordinación de producción y la dirección del canal.

Scoccimarro asumió como Director General del canal IP Noticias y, en febrero último, decía que estaba ante “un proyecto desafiante”. El canal era el de más bajo rating entre todas las señales de noticias.

El futuro de IP es una gran incógnita. En diálogo con LA NACIÓN uno de los trabajadores desvinculados apuntó: “El canal no está ni cerca de volver a transmitir. Tienen que resolver pagos y ver qué pasa con la gente que tienen en la puerta del canal. Los empleados de planta permanente pueden llegar a zafar, pero la mayoría éramos contratados y facturamos. Hay varios que aún no cobraron el mes de abril. Hay una posibilidad de que cierre. No entra plata al canal, no hay flujo de dinero”, expresó.

Con la creación de IP, el Grupo Octubre aspiró a crear un híbrido entre C5N, de Cristóbal López, y TN, del Grupo Clarín. “Será información sin contaminación política. No habrá contenidos editorializados, como los que tenemos en Página 12 o en AM 750”, contó Víctor Santa María al momento del lanzamiento de IP, en 2020.

El Grupo Octubre posee entre otros medios la radio AM 750, el canal de aire El Nueve, la revista y Centro Cultural Caras y Caretas, Radio Continental, GoLab en sociedad con Mario Pergolini -también son socios en la FM Vorterix 97.1-, Aspen 102.3 FM, Mucha Radio 94.7, Blackie FM 89.1 y Los 40, que compró Gonzalo Arias con el apoyo del Grupo Octubre.