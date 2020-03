Soledad Silveyra contó cómo atraviesa la cuarentena en familia Crédito: Instagram

26 de marzo de 2020 • 13:38

Soledad Silveyra está pasando la cuarentena con su hijo mayor, Balthazar, y su familia: su esposa Romina y sus hijas Inés y Clara. "Gracias a Dios, la semana pasada antes de que declararan el aislamiento social obligatorio, me llamó mi hijo y me dijo que no me quedara sola en mi departamento, que quizá esto iba para largo. Así que estoy con ellos, en su casa", contó la actriz.

"Mi nieta mayor cumplió 12 años el viernes pasado y yo lloraba porque no iba a poder estar con ella. Pero estamos todos juntos. Mi hijo está con cinco mujeres, pobrecito", bromeó en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana .

Silveyra contó que su nuera "armó un cronograma de quién barre, quién lava", y así transcurren sus días de encierro . "Nunca usé tanta lavandina", señaló entre risas. Y detalló: "Bajé un kilo y medio desde la cuarentena porque estoy leyendo Mirar y cocinar , que es un libro que sacó mi nuera y me salvó la vida. Hacemos yoga a la mañana, gimnasia a la tarde. Y estoy fumando muchísimo menos, porque desgraciadamente volví a fumar. Pero con el trabajo que está haciendo mi nieta Clarita, que no para de pedirme que no fume, estoy en cuatro cigarrillos diarios", aseguró.

"Me siento muy orgullosa, porque veo las imágenes de los barrios más humildes y el comportamiento de la gente es ejemplar. Hoy tenemos que ser conscientes, más que nunca. Aunque hay de todo: ayer mi hijo fue a hacer una compra a un lugar paquete y un señor maltrató a una de las empleadas que terminó llorando. Es inaudito que se trate mal a alguien", dijo luego.

"Salimos a aplaudir a los médicos pero hay mucha gente que se merece los aplausos. Por ejemplo, los que recogen la basura, la gente que trabaja en supermercados, las fuerzas de seguridad. Se merecen todo el respeto. Y quiero hacer un pedido especial para los camioneros, que no los dejan ir al baño ni entrar a los pueblos. Tenemos que comprender que si no tenemos abastecimiento, esto es un desastre. Mi aplauso a todos los que se exponen para que nosotros nos quedemos en casa", destacó.

Finalmente, dijo sobre el presidente Alberto Fernández: " Estoy muy admirada por su actitud . También soy consciente del estallido económico que esto va a traer. Pero hoy es más importante la salud. Este es un nuevo paradigma. Seamos más humanos".