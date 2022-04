Jésica Cirio opinó sobre la ausencia de Carina Zampini en el homenaje a Gerardo Rozín: “Es difícil estar”

Jésica Cirio opinó sobre la designación de Jey Mammon como conductor de La Peña de Morfi, luego del fallecimiento de Gerardo Rozín. Además, también se refirió a la negativa de Iván de Pineda de hacerse cargo del ciclo e hizo alusión a la ausencia de Carina Zampini en el programa homenaje que se realizó en recuerdo del periodista.

La muerte de Rozín sacudió a decenas de referentes de los medios de comunicación en todo el país. Su amplia experiencia y las amistades que construyó a lo largo de los años quedaron reflejadas en todo el dolor de muchos colegas y compañeros que lo despidieron de forma muy sentida.

Después de que se conoció la noticia y se homenajeó al conductor, aparecieron las dudas sobre quién se haría cargo de La Peña de Morfi, un ciclo tan identificado con su figura y trabajo. En un primer momento, parecía que todo estaba cerrado con Iván de Pineda, pero finalmente el conductor decidió no tomar el trabajo. Finalmente, quien quedó al mando fue Jey Mammon. Sobre esto fue consultada Jésica Cirio, excompañera del emblemático periodista e ideador del ciclo, en LAM.

Jésica Cirio y Zaira Nara, entre otras figuras, participaron del homenaje a Gerardo Rozín instagram.com/telefe

“Me parece hermoso que siga adelante. Creo que Jey es la persona indicada, charlamos un montón y es un amor. Nunca trabajé con él, pero me parece un divino”, opinó en diálogo con LAM (América TV) sobre el nuevo conductor del programa y la determinación de que La Peña de Morfi siga al aire.

Por otra parte, también fue consultada sobre la negativa de Iván de Pineda: “Tengo entendido que él estaba a full con sus compromisos laborales y eran demasiadas cosas”. Lejos de criticarlo, Cirio manifestó comprender su posición. “Creo que no podía con todo y es entendible. Uno tiene que hacer las cosas cuando está seguro que puede hacerlas”, opinó.

Jésica Cirio se refirió a la ausencia de Carina Zampini en el homenaje a Gerardo Rozín - clipped version

En esa misma línea, no se expresó sobre la versión de que el conductor no quiso enfrentarse a la presión de sustituir una figura tan importante como la de Rozín. Por último, sobre el tema, llenó de elogios a De Pineda y negó que él no haya querido trabajar con ella: “Sé que no es así. Él es un amor, súper respetuoso. Tuve buena onda desde el primer día. Pero bueno, a veces no se da”.

Más allá de la cuestión del conductor, luego la entrevista, apuntó al emotivo homenaje a Gerardo que realizaron distintas figuras como Zaira Nara, Julieta Prandi, Patricia Sosa, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, Elena Roger y David Lebón, entre otros. Una de las ausencias que llamó la atención en aquel entonces fue la de Carina Zampini, que había sido la primera conductora de La Peña de Morfi junto a Rozín y que, según algunas versiones, no se había ido en los mejores términos.

En su homenaje, transmitieron la canción que eligió Gerardo Rozín para despedirse

“La respeto a ella. Es difícil estar en el homenaje de una persona que uno quiso mucho. A mí se me hizo muy difícil estar ahí parada. Yo respeto todas las posiciones y si ella no lo quiso hacer, es decisión de ella”, analizó sobre el tema, en defensa de la modelo, a la que la rodearon las especulaciones sobre su ausencia.