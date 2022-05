“Está retaceado”: el comentario picante de Marina Calabró sobre el rol de Jey Mammon en “La peña de morfi”

El domingo pasado, Jey Mammon debutó como el flamante conductor de La peña de morfi, el ciclo que creó Gerardo Rozín y que se transmite por la pantalla de Telefe. En medio de la emoción del humorista por su nuevo programa, Marina Calabró se refirió a su papel en su columna en Lanata sin filtro, donde manifestó que lo había visto “retaceado y melancólico”.

“Es la vuelta del programa perfecto de los domingos al mediodía. No hay un ciclo que sea más indicado, justo y a medida del horario en el que va. Un domingo al mediodía, un programa que combina cocina, música, algo de humor, buena onda, alguna entrevista. ¡Está perfecto! Esa es una fórmula recontra probada en todas sus versiones, y Jey se acopló con naturalidad, porque no es fácil llegar a un equipo consolidado”, comenzó a narrar Marina en Radio Mitre.

Hay que recordar que Jey quedó a cargo de la conducción del ciclo junto a Jesica Cirio, quien acompañaba a Rozín en la edición anterior, tras la muerte del conductor hace poco menos de dos meses. Por eso y, a raíz de los distintos nombres que circularon como los posibles reemplazantes de Rozín, el humorista fue observado muy de cerca por la gente que seguía todos los domingos el programa. “Lo hizo bien… no vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lucido y ¡Lo vi poquito! Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué”, calificó sin problemas Calabró.

Jey Mammon debutó como el conductor de La peña de morfi Instagram Jey Mammon

A su vez, la columnista se refirió a la figura de Cirio como coconductora del ciclo familiar y deslizó, entre líneas, que la modelo estuvo mejor plantada que su compañero. “La presencia de Jesica fue mucho más importante, en términos cuantitativos que la de él, aunque él se lució cantando con Sandra Mihanovich y con Abel Pintos”, agregó. Por otro lado, brindó su punto de vista sobre los motivos que pudieron haber llevado a Jey a ser “desdibujado” de su rol como conductor.

“Es una figura tan familiar que no sé si se trata de acostumbramiento, yo lo vi poco, retaceado. Y, de hecho, yo no sigo su conducción, pero… ¡Me sorprendió Cirio! Porque tiene el tono indicado. ¡Alegría! ¡Todo el tiempo arriba! Me gustó el agite. Hizo un gran laburo”, elogió a la pareja de Martín Insaurralde. En esa línea, insistió en el papel que jugó Jey a lo largo del programa: “A Jey, por momentos, lo vi más melanco”.

Marina Calabró habló del debut de Jey Mammon como conductor de La peña de morfi instagram.com/marinacalabro_ok

Tras el fallecimiento de Rozín el 11 de marzo pasado, Jey se hizo cargo de la conducción del ciclo que se volvió a emitir el domingo pasado 1 de mayo. Días antes de comenzar, le dijo a LA NACION que “este programa tiene que ver con la esencia” de lo que ahora es él. Los conductores están acompañados por los chefs Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón, el periodista deportivo Ariel Rodríguez, los humoristas Luis Rubio y Pato Muzzio y el trío de música Dos más Uno, banda que fuera apadrinada por Rozín.

Al staff también se sumarán las cocineras Mirta Carabajal y Silvia Barredo. La peña de morfi se convirtió en una de las apuestas más interesantes de la televisión argentina de los últimos años por la creativa fórmula que le dio Rozín al ciclo de enlazar música en vivo, gastronomía y deportes, todo con humor, en un maridaje ideal para pasar los domingos en familia.