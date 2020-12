Dalma Maradona, durísima contra Jorge Rial: "Sigan operando como quieran, no les tengo miedo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 17:29

En la emisión del lunes, Intrusos dedicó casi la totalidad de su programa a la reproducción de un audio que le envió, en el año 2018, Diego Armando Maradona a su abogado y apoderado, Matías Morla, donde expresaba, enojado, su decisión de no concurrir al casamiento de su hija Dalma.

"Uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma", manifestó Jorge Rial en el programa de América. "Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué [no vino]. Y dice 'por mis hermanas'", describió, para luego reproducir el audio en cuestión en el que se lo escucha al fallecido astro del fútbol muy molesto.

"Confirmado, Mati [Morla], no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, jamás. La Lily, la Kitty y la Ana [sus hermanas] le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento", se lo escuchaba decir a Diego, quien efectivamente no asistió a la boda de su hija con Andrés Caldarelli.

Tras ver el programa, Dalma -que el domingo en sus Stories de Instagram apuntó contra Matías Morla- le escribió un mensaje a Rial en su cuenta de Twitter, donde lo acusó de estar "operando" en su contra.

"Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme!", comienza Dalma en su descargo. "Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran, cag.... violentos, no les tengo miedo ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! ¡Nunca lo filmé ni le publiqué un audio!", concluyó en su mensaje.

Acto seguido, Rial se disculpó con Dalma, pero también hizo un descargo. "Acá hablan todos, no lo tomes como algo personal, tu viejo es el tipo más público del mundo, yo entiendo que estás dolida, y te acompaño, pero con decírmelo no hay problema", expresó, y aclaró que no opera a favor de nadie. "Ni siquiera hace falta operar en esto. Todos están hablando, Dalma. Nos llega de todos lados, a veces de los lugares más inesperados. Entiendo que te lastime. Te pido disculpas, pero cada cosa que vos publicás alimenta el circo y se expande", manifestó el conductor.

Conforme a los criterios de Más información