Luego de que se conociera el audio que le envió Matías Morla a Gianinna Maradona tras la muerte del Diez y en medio de la batalla judicial por la herencia, este fin de semana quien rompió el silencio fue Dalma y le dejó un duro mensaje en las redes al abogado de su padre.

La hija mayor del astro del fútbol decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram y, al ver que no podía mencionar a Morla porque la tiene bloqueada, publicó: "Más cagón no se consigue". Y continuó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente".

La frase del letrado y apoderado del exfutbolista que desató la furia de Dalma tenía que ver con el impedimento por parte de la familia Maradona en que él se acerque al cementerio. "Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", dijo Morla.

Sin ánimo de terminar allí el mensaje, la actriz expresó: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

En otra publicación, Dalma agregó: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto".

Según detalló Intrusos, Gianinna Maradona se había comunicado con Morla la semana pasada para pedirle la documentación correspondiente para iniciar la sucesión de los bienes del Diez.

