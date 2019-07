Daniel Casalnovo: "Hace 10 años que mis hijos no me quieren hablar"

El diseñador contó su lucha por recuperar el contacto con su familia Crédito: Captura de TV

El diseñador Daniel Casalnovo contó que vive un infierno: se encuentra distanciado de sus hijos desde hace una década, y no encuentra la manera de volver a conectarse con ellos.

"No los veo demasiado. Yo no quería exponerlos, pero dí una nota y la única hija con la que me hablaba, ya no me quiere hablar", aseguró hoy, notablemente conmovido, en el living de Involucrados.

"Estuve 22 años casado. Cuando nos separamos, porque lo nuestro era por costumbre, empezó todo. Antes éramos una familia feliz con cuatro hijos. Y cuando empecé a salir en televisión, a mis hijos no les gustó", contó sobre su pareja con Karina Sambad, con quien se había casado en una ceremonia umbanda. Casalnovo es padre de Lautaro (28), Agostina (26) y Trinidad (24), además de Florencia, que no es hija su biológica, pero sí de crianza.

Además, aseguró que un un 31 de diciembre su exmujer le dijo: "O te vas vos o me voy yo con los chicos" y agregó que "hubo una historia, pero no fue verdadera". Con lágrimas en los ojos, detalló: "Yo había sido un padre siempre presente. Pero bueno, ella me dijo que me fuera y me fui, con la ropa puesta y el auto. En dos años no vi a los chicos. Cuando quise volver a hablar con ellos, me insultaban. A mi mamá también, no la llamaron más".

Llorando, Casalnovo aseguró: "Pensé en quitarme la vida. Pero estoy arrepentido de eso, ahora sé que mi vida tiene sentido".También contó que tiene tres nietos que no conoce, y que no pierde la esperanza de poder recomponer el vínculo.