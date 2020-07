Darío Barassi vuelve a la TV, pero como conductor: "Es un desafío grande"

Dario Barassi Fuente: Brando - Crédito: Sofia Lopez Mañan

3 de julio de 2020 • 16:59

A raíz de la pandemia de coronavirus, la televisión sufrió varios cambios impensados y finales inesperados , pero con el paso de los días las grillas de programación de los canales se fueron rearmando y pudieron sumar algunas propuestas nuevas y figuras. En este sentido, en las próximas semanas desembarcarán algunas novedades en eltrece como el ya anunciado Cantando por un sueño, pero además también llegará el ciclo de entretenimientos 100 argentinos dicen , que ahora estará conducido por el actor Darío Barassi.

"Estoy muy entusiasmado, es un re desafío. La verdad que como actor tengo el camino más transitado, pero como conductor es un desafío grande", dijo Barassi a LA NACION.

Recordemos que 100 argentinos dicen debutó en la pantalla chica en 2003 de la mano de Monchi Balestra y ahora, 17 años después, la productora BoxFish [la misma que está detrás del éxito de eltrece El gran premio la cocina ] está dispuesta a reflotarlo. Aunque aún no hay fecha de debut ni horario, el ciclo mantendrá el clásico formato del programa norteamericano Family Feud , por el cual los participantes deben adivinar, a través de una serie de preguntas, qué piensa la gente sobre diferente temas de interés general. En la versión local, las respuestas de los participantes deberán coincidir con lo que opinó previamente un panel de 100 argentinos.

"A mí el formato me gusta, me gusta mucho. Lo vi con Monchi cuando era más chico, me entretenía, jugaba bastante desde mi casa y espero que pase eso. Espero que la gente se conecte, que tenga una hora de entretenimiento, de distensión, que participe, que juegue. Además me gusta mucho vincularme con los participantes. Disfruto mucho el mano a mano con las familias que vayan a participar, así que estoy muy entusiasmado ", aseguró Barassi.

Y agregó: "Es una apuesta grande del canal, esperamos estar a la altura y el objetivo único es brindar una hora de entretenimiento al país".

Con la colaboración de Pablo Montagna.