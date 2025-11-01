La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami

Darío Barassi se tomó unos días de descanso junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus hijas, María Emilia y María Inés, en los Estados Unidos. Tras varios días en los parques de Disney, la familia hizo una parada especial en Miami, donde el conductor de Ahora Caigo (eltrece) protagonizó un encuentro que quedará grabado en su memoria: conoció en persona a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El momento ocurrió en las instalaciones del Inter Miami, el club donde juega el capitán argentino, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Barassi compartió en su cuenta de Instagram una galería de fotos en la que se pudo ver su llegada al predio, los instantes de espera con su familia y los abrazos que les dio a sus ídolos.

Darío Barassi cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi en persona y junto a toda su familia (Foto: Instagram @dariobarassi)

Al pie del posteo, con su clásico humor, escribió: “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros. Ustedes saben que tengo menos futbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción”.

Además, brindó detalles de las charlas que tuvo en la intimidad con las estrellas. “Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que Antonela es una genia y de que el show de Tini es un fuego”, reveló.

A través de sus redes sociales, el conductor mostró los mejores momentos de su jornada junto a Lío Messi y Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @dariobarassi)

Fiel a su tono espontáneo, cerró el texto con una revelación que provocó carcajadas entre sus seguidores: “Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan. Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso. En fin. Necesito una burger y playa para procesar lo vivido. Leo y Ro, y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda, mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en gracias. Qué felicidad”.

Las reacciones en redes sociales al encuentro de Darío Barassi con Lionel Messi y Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @dariobarassi)

El posteo acumuló miles de likes y comentarios en pocas horas, donde sus seguidores celebraron su reacción genuina y empática ante los campeones del mundo. “El mejor crossover que no sabíamos que necesitábamos”, escribió una usuaria. Otra, agregó: “Barassi abrazando a Messi es exactamente lo que todos quisiéramos vivir”. E incluso bromearon con el trato amoroso que les dio a los dos jugadores: “Ay que lindo que Barassi te diga ‘hola bebé’ con tanta ternura y abrazar a Messi”.

Darío Barassi abrazando a Lionel Messi en el estadio del Inter de Miami (Foto: Historias de Instagram @dariobarassi)

Pero, el humor no terminó en este posteo en sus historias de Instagram, el conductor mostró una imagen inédita donde abraza a Messi, en la que se puede ver no solo la diferencia de altura sino también lo grande que es Barassi al lado del 10. En la foto el actor parece abrazar tan fuerte a La Pulga que incluso la cara del deportista se encuentra totalmente roja y sonriente. “Lo estoy asfixiando. ¡Que abrazo, Dios!“, remarcó contento.