Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”

Día tras día, varias personas dicen presente en Ahora Caigo (eltrece) para poner a prueba cuánto saben de cultura general y así intentar llevarse a casa el dinero del premio. Pero además de demostrar su conocimiento, muchas veces tienen que contar un poco de sus historias de vida y presentarse ante las cámaras. En la emisión del jueves 16 de octubre, el protagonismo se lo robó Juan, un joven estudiante de cine de 20 años.

Darío Barassi quedó impactado con su personalidad e histrionismo y se llevó una sorpresa cuando se enteró de que su padre es un reconocido actor.

“¿Sos actor, cantante o algo así?“, le preguntó el conductor al participante cuando lo vio. Había algo en su personalidad que le llamaba mucho la atención. Si bien el joven lo negó, Barassi destacó que tenía ”ese perfil". En su presentación, Juan, que asistió acompañado por su novia Catalina, una estudiante de cine a la que conoció en una fiesta, contó que era de Vicente López y estudiaba Dirección Cinematográfica. “¡Viste! Estabas vinculado, se nota, tenés una cosa de artista“, expresó el presentador, feliz de que su intuición le haya jugado una buena pasada.

Darío Barassi le recomendó a Juan que estudiara actuación y el joven terminó admitiendo que es hijo de un actor (Foto: Captura de TV / eltrece)

Tras hablar de fiestas y de relaciones amorosas, el conductor le dio un consejo al joven de 20 años: “Juan, tenés que hacer teatro. Sos muy histriónico de cara”. A partir de esto, el participante sorprendió a todos al revelar que en realidad estaba más cerca del ambiente artístico de lo que se pensaban. Contó que su padre, con quien vive, efectivamente es actor. ¿De quién se trata? De Gerardo Baamonde, reconocido por sus participaciones en Mesa de noticias y Peor es nada y con una extensa trayectoria en teatro.

Juan es hijo del actor Gerardo Baamonde (Foto: Instagram @gerardobaamonde)

“¡Ya sé quién es!“, exclamó Darío Barassi. ”Mandale un beso a tu viejo. ¡Con razón! ¡Sos muy actor! ¡Mesa de noticias, sí! Ahora vinculo todo”, comentó atando cabos. “Mandale un beso a tu viejo, un capo. Se notaba, tenés una cosa muy actoral, es innegable”, destacó el presentador.