Débora D'Amato tiene coronavirus: parte del equipo de Intrusos está aislado

Débora D'Amato con Covid: parte de Intrusos, aislados Crédito: Instagram

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 15:57

Débora D'Amato reveló en las redes sociales que contrajo Covid-19 y contó cómo se sienten ella y su hija. Por estas horas se evalúa como será la emisión del lunes de Intrusos.

Desde las primeras horas de este sábado corría la información de que un integrante de Intrusos había contraído Covid-19, razón por la cual se estaba evaluando cómo iban a ser las emisiones de los próximos días, del programa que conduce Jorge Rial (por estas horas de vacaciones), y qué iba a pasar con el otro ciclo de espectáculos, El Show de Los Escandalones, donde su conductor, Rodrigo Lussich, y el productor, Adrián Pallares, son integrantes de Intrusos, por lo cual se los cuenta como contactos estrechos.

Pasado el mediodía, a través de sus redes la periodista Débora D'Amato contó que había dado Covid Positivo y aclaró que su hija Lola no contrajo el virus. "Soy Covid-19 positivo. Mi hija Lola, no. De todas formas, es parte de mi burbuja diaria, por ende... Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella", expresó.

Y siguiendo el hilo continuó en otro tuit: "Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa, pero no hay opción. Gracias por el interés".

Según pudo saber LA NACION, sus compañeros del programa de América deberán hisoparse el lunes. A medida que se sepan los resultados se irán reincorporando al programa. El ciclo de espectáculos saldría vía zoom desde el lunes, hasta que estén los resultados.

Mientras tanto, mañana El Show Los Escandalones de Rodrigo Lussich también saldrá con esta modalidad remota.

Conforme a los criterios de Más información