Diana Zurco, tras ser despedida del Noticiero Central de la TV Pública: “Fue una oportunidad histórica; me hicieron muy feliz”

Fue una de las promesas de campaña y, desde hace unos días, comenzó a convertirse en realidad: el gobierno de Javier Milei empezó el proceso de fuertes recortes y restructuraciones en los medios públicos. En ese contexto, luego de levantar el ciclo Cocineros Argentinos, una de las propuestas más exitosas de la TV Pública, fueron despedidos los conductores del Noticiero Central de la señal estatal, Horacio Embón y Diana Zurco.

“Hoy miércoles es mi último día en el noticiero de TV Pública. Vamos de 20 a 21. Agradeceré por el amor de estos años”, adelantó este miércoles Zurco, la primera conductora trans de noticieros del país, en su cuenta de Instagram. A la hora convenida, al término del programa, se tomó unos minutos para despedirse de sus televidentes: “Muchas gracias a los trabajadores del canal de todas las áreas, pero sobre todo a mis compañeros del informativo por la entrega. Me hicieron muy feliz. Seguramente nos volveremos a encontrar en la radio, en la gráfica o en otra pantalla, ¿por qué no? Les quiero agradecer a ustedes, sobre todo, por el amor, por el cariño. Siento que siempre vamos a estar comunicados ”, expresó con la sobriedad que se convirtió en su sello.

El equipo del noticiero central de la TV Pública instagram.com/embonh

“Muchas gracias a la Televisión Pública por haberme abierto las puertas hace más de cuatro años. Fue una oportunidad histórica, porque se marcó visibilidad. Y cierro con esto, porque no quiero hacerlo extenso... Siempre recuerdo los mensajes de chicos o chicas que, desde algún lugar del país, me dijeron: ‘Diana, si vos pudiste, yo puedo’. Y hoy hay muchos chicos estudiando la carrera que eligieron. Con esfuerzo, trabajo y sacrificio, si yo pude, todos lo pueden lograr ”, continuó.

Y finalizó: “Gracias. No quería ser la primera conductora trans de un noticiero, pero me tocó, para que el día de mañana ya no sea noticia, sino algo totalmente naturalizado ”.

Embón también recurrió a sus redes para despedirse de los televidentes. Luego de una fotografía en la que se lo ve junto a todo el equipo, el periodista compartió un video en el que expresó: “Este es el estudio 6, el estudio del noticiero. Hoy, un amigo que sabe mucho de periodismo me dijo: ‘No hay últimos noticieros. Nosotros trabajamos con las cosas que van y que vienen todo el tiempo, como la vida misma. Chau, por ahora, TV Pública. Gracias a todos los trabajadores, a la historia del canal. Gracias a todos los medios públicos ”.

Al término del noticiero, Embón indicó: “Tres silencios, al menos míos, a modo de homenaje, no de responso. Uno, a quienes hicieron grande canal 7 y la Televisión Pública. A los trabadores y trabajadoras enormes de este canal. Tercero, a mis convicciones de que lo público es tuyo, mío, de todos”.

El domingo, Zurco ya había brindado un pantallazo del clima que se vivía dentro del canal. “Como muchos sabrán, desde este fin de semana no hay más noticieros de sábados y domingos en la TV Pública; por disposición del canal, se dieron de baja. Lo puedo contar porque ya es un hecho, y porque mi compromiso siempre fue con el público y merece una explicación”, explicó.

“Por tal razón, no pudimos informar la actualidad, y entre ello la cobertura del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Lamento no poder dar respuesta a tantas preguntas que me llegan por privado. Son días complejos con incertidumbres, lo que implica prudencia y respeto de mi parte. En estos días se definirá la situación de mi continuidad. Sea lo que suceda, se enterarán porque seguro se hará público , no me desentiendo de lo que significo como una de las figuras del canal desde hace más de 4 años”, continuó.

“Soy una profesional responsable y una laburante absoluta que trabaja para el canal público. Mi rol siempre fue y es informar. Llevar la información lo menos contaminada posible, conducir, presentar las noticias. He capitalizado prestigio y ganado el respeto tanto de la sociedad en general y de mi gran comunidad LGBT, como de muchos compañeros de trabajo y colegas de diferentes medios de comunicación. Eso lo abrazo con enorme responsabilidad y gratitud. Todo ese valor ganado en buena ley también es mi carta de presentación y lo hago y haré valer siempre. Gracias a todos y a todas por el reconocimiento y la valoración de mi trabajo”, indicó.

