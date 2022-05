Disfrazada de helado y cantando temas de Tini y de Los Beatles, la China Suárez sorprendió a los uruguayos en un reality

Mientras todavía resuenan en la Argentina los tuits con los que decidió ponerle un freno a los ataques de Yanina Latorre, el nombre de la China Suárez se convirtió este jueves en uno de los más mencionados en las redes por los uruguayos. La actriz resultó ser una de las cantantes de ¿Quién es la máscara?, uno de los programas más exitosos de aquel país.

Con un formato similar a The Masked Singer, el programa presenta a una serie de famosos que, escondidos bajo un disfraz, sorprenden noche a noche con sus dotes para el canto.

En el formato uruguayo, 18 celebridades cantan y bailan con máscaras que ocultan su cara. El público y los “investigadores”, entonces, deben descubrir de quiénes se trata. Durante la primera emisión, hace tres semanas, se mostró cómo un nutrido equipo trabajó durante meses en la confección de los trajes, en la escenografía y en el diseño de los shows, y mostró la inmensa labor de logística para que no se revele quién se esconde detrás de cada máscara.

Así, de los concursantes se sabe poco y nada: que entre ellos hay medallistas olímpicos, ganadores de la Copa América, de ligas de fútbol europeas y sudamericanas, de premios Billboard, MTV, Nickelodeon, Gaviota de Oro, Spirit, Goya, Martín Fierro y Cóndor de Plata.

En cada gala, los participantes se baten a duelo, y los “investigadores” y el público cuentan con pistas, referencias visuales y adivinanzas que los ayudarán a descubrir a las celebridades escondidas detrás del disfraz. Luego de cada duelo, “investigadores” y público deben votar por su show favorito. Quien resulta ganador, pasa a la siguiente gala, y el perdedor pasa a una votación final que define quién será desenmascarado.

Helado nos dejó a todos anonadados con su presentación 😱🤫 ¿Quién se esconderá detrás de esa máscara? 👀🕵‍♀️ ¡#LaMáscaraUY en La Tele! @lamascarauy pic.twitter.com/wDjWFKdoJA — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) May 6, 2022

A la China le tocó meterse bajo el disfraz de un helado, que, al igual que ocurrió con sus competidores, no dejaba al descubierto ni un centímetro de su piel. En la primera gala, a la actriz argentina le tocó medirse contra “Monstruo”, y más allá de que no se la podía ver, desde que salió a escena dejó en claro que estaba feliz y ansiosa, dando saltos y bailando de manera muy divertida.

Gracias @chinasuarez por traernos tu talento y tu belleza, vamo el bicho bicho 🔥 pic.twitter.com/oBZV8J4efY — Fata Delgado (@fatadelgado) May 27, 2022

Su competidor cantó “What’s Up”, de 4 Non Blondes mientras la China brindó una versión de “Libre soy”, de Tini. Antes de cantar, con la voz distorsionada, se la escuchaba decir: “Aquí se presenta el Helado más dulce de La Máscara. Luego de varios vuelos, casi hago escala en Los Ángeles, pero conseguí uno más directo. Llego con ganas de divertirme, de reflejar luz y alegría por todos los rincones del hermoso estudio que han montado. Me gusta ver la televisión, pero por momentos me da vergüenza, especialmente si estoy acompañada y haciendo zapping me encuentro a mí misma en la pantalla. Es raro verse a uno mismo. La música tiene un espacio muy importante en mi vida. La libertad que me da cantar, bailar y actuar no me la da ninguna otra actividad. Este Helado tiene un alma vieja encerrada en un cuerpo joven. Me encanta la música de todas las épocas, pero el sabor musical que a mí más me gusta y me identifica es el jazz. Soy un helado top que confunden con un futbolista de élite. Me gusta sentirme y que me vean bien. Me preocupo por mis looks, ya sea de vaso, de cucurucho o al plato. La presentación siempre tiene que ser elegante . Arribo con mucho entusiasmo a esta primera gala, contenta de la invitación y preparada para divertirme”.

Tras escucharla, los “investigadores”, Fabián Delgado, Sofía Rodríguez y Emir Abdul Gani, aseguraron que se trataba de Sofía Vergara, Tini Stoessel o Luisana Lopilato. Patricia Wolf, en tanto, confesó que había pensado en la China Suárez, pero aseguró que la actriz argentina “no canta así”. “Si canta así debería haberlo hecho desde hace mucho tiempo porque es un desperdicio”, expresó. Y también se inclinó por Tini. Sin ser descubierta, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza resultó la vencedora del duelo y pasó la siguiente gala, que se televisó este jueves.

Allí sorprendió con una versión de “Let it Be”, de los Beatles. Su contrincante fue “Catrina”, que cantó “Je Veux”, de Zas. Esta vez, la China no tuvo la misma suerte.

¡Otro show más de Helado que nos deja anonadados! 😱😱 ¿Será que descubrimos quién se esconde detrás de esta máscara? #LaMáscaraUY🎭 @teledoce 📺 pic.twitter.com/0hmz8BVWRa — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Mientras Delgado insistió que bajo la máscara se encontraba Lopilato, Rodríguez estuvo más cerca y aventuró que se trataba de Lali Espósito. Wolf y Abdul finalmente acertaron. Y entonces, fue el momento de descubrir la verdad. Mientras todo el estudio coreaba “¡Fuera máscara!”, el conductor, Maximiliano de la Cruz, le quitó la máscara y allí, a pura sonrisa, la actriz expresó: “¡Hola! ¡Qué nervios! ¡Por suerte dijeron que cantaba bien! Yo estaba temblando acá abajo. Me imaginaba que iban a decir: ‘La China canta como el culo’. Me pidieron que no siguiera en las redes ni a los inspectores ni al conductor. ¡Se lo toman muy en serio!”

Desde su primera aparición en #LaMáscaraUY, no dejamos de hablar de ella y al fin pudimos conocer su identidad 🤯😱🤩 ¡Hola, Helado🍦! ¡Hola, @chinasuarez! 📺 @teledoce pic.twitter.com/uuIxMl6ENx — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Y agregó: “Íbamos por los pasillos disfrazados... Uno ve estos programas y piensa que están arreglados, pero no... Para empezar, nos mandaron un listado con lo que podíamos hacer y lo que no. Obviamente, yo entré a stalkearlos, quería saber del programa, pero me dijeron: ‘¡Ni se te ocurra seguirlos ni darles likes! Yo a Emir ya lo sigo hace un tiempo. No me dejaron andar por la ciudad, me subieron a una combi, me disfrazaron de negro, me pusieron un casco de moto, me sacaron todos los anillos, fue casi un robo”.

De esta manera, Suárez se convirtió en la cuarta eliminada del reality, tras el cantante mexicano Cristian Castro, el actor español Arturo Valls y el futbolista uruguayo Cristian Rodríguez.