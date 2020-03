Divina comida: el desgarrador llanto de Pía Slapka que conmovió a sus compañeros

Pía Slapka recordó su dura adolescencia y sus compañeros terminaron con lágrimas en los ojos. Crédito: Instagram

6 de marzo de 2020 • 01:39

Cuarta noche en Divina comida , y las personalidades de los cinco integrantes del programa no cambian, sino que se profundizan. Un grupo que a pesar de sus diferencias y enfrentamientos armonizó desde la primera noche y que con el paso de las cenas fue tomando aún más confianza.

CAE, sus premios, discos y guitarras fueron los anfitriones de la noche. El músico quiso ir sobre seguro y prendió la parrilla para un menú que tuvo que surfear el vegetarianismo de ala femenina de la mesa. Aunque la charla comenzó, como en las noches anteriores, con el sexo como eje, a medida que avanzó la velada los temas viraron a situaciones personales.

Ya Marcelo Polino había contado en un encuentro anterior su dura llegada a Buenos Aires desde sus Tres Arroyos natal, que lo llevó incluso a dormir en la calle . Esta vez fue el turno de Pía Slapka que, hablando sobre la importancia del dinero en su vida, con mucha sensibilidad abrió su corazón: "Me da mucha tranquilidad saber que puedo pagar mis cuentas, lo básico. Yo arranqué tan de abajo que para mí eso es muy importante. Yo iba al colegio doble turno, y como mis papás no tenían un peso, al mediodía decía que me iba a mi casa porque me había olvidado la vianda y en realidad era mentira. No tenía para comer".

Con lágrimas en los ojos, que muy pronto fueron también las de todos, la modelo continuó: "En el colegio me iba mal porque mi cabeza estaba puesta en otro lugar. Por eso digo que para mí el trabajo es todo. Cuando me llegó lo abracé porque era mi tabla de salvación Me re quedó una marca ahí".

Luego llegó el momento de hablar del medio: " Hay mucha irrealidad, mucha gente que vive en una burbuja inmensa , que gana mucha plata. Es cierto que pagás otro precio, pero la vida no pasa por ahí. Esto es una pel. atómica. Uno tiene que ser muy respetuoso, agradecer y valorar de verdad lo que se tiene".

Sensibilizado por la historia, Polino decidió contar un aspecto de su vida poco conocido: "Yo hace quince años que trabajo con minoridad en riesgo. Colaboro con hogares que reciben niños que han sido separados de sus familias porque han recibido abusos intrafamiliares. Y cuando me dicen: 'Gracias por haber venido', lo que les digo es que el agradecido soy yo, porque eso me ubica en mi eje. A veces uno se olvida de dónde viene, de los valores, de las escalas, pero cuando veo a un chico que se me agarra de la pierna y me dice: 'Llevame, llevame' entonces me doy cuenta de que a mí la vida me dio todo".