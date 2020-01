El tristemente célebre jarrón de Coppola.

Promediando la semana, en Divina comida le tocó a Guillermo Coppola recibir al resto de los participantes en su casa. El lujoso piso del representante sobre Avenida Libertador, con privilegiada vista al Planetario, no solo fue escenario de un sinnúmero de fiestas, que protagonizaron Diego Maradona y lo más selecto de la farándula local, sino también fue el lugar donde apareció el famoso jarrón con droga que llevó a Coppola a cárcel.

Georgina Barbarrosa fue la última en llegar, cuando Fede Bal, Lizy Tagliani y Sol Pérez ya habían iniciado la noche, pero sin embargo fue la primera en preguntar sobre aquello: "¿Ese es el jarrón?, dijo apenas bajó del ascensor. Y era.

Los años pasaron -el "Caso Coppola" fue en 1996-, y el dueño de casa decidió tomarse el tema en broma. "Un jarrón en el que según el exjuez y los policías no entraba la mano, entonces tuvieron que llamar a un testigo de mano fina para encontrar, oh casualidad, un paquete que según él contenía droga. Y resultaron tan truchos que la droga era trucha".

La velada transcurrió entre delicias: una entrada a base de queso parmesano importado a la que Lizy le bajó el precio: "nos diste queso de rallar", raviolones y tiramisú. Un menú bien italiano, bien Coppola.

Durante la cena, el dueño de casa contó cómo le remataron el departamento por culpa de Maradona: "Estábamos en el Hilton el día del partido homenaje. A las cuatro de la mañana me golpean la puerta y me dicen: '¿Usted vio el hotel?', le digo que no y miro. Había un mozo con media cara azul y las paredes todas pintadas. Resulta que Diego pedía servicio de habitación, se apostaba del otro lado y les tiraba a los que entraban con una pistola de paintball. Al otro día, después del partido y la fiesta, salí corriendo a buscar un lugar, y alquilé una casa en Barrio Parque que estaba llena de fuegos artificiales. Hizo Diego una lluvia de fuegos y se incendió la casa. Me salió dos palos, y como tenía esto como garantía me la sacaron. Pero estamos acá porque le puse h. y garra y la recuperé".

Luego del plato principal llegó la sorpresa de una cantante italiana, y nuevamente el jarrón como protagonista; pero esta vez con la historia de quien se lo regaló, una alemana con la que Guillermo salió dos años. "Cuando la conocí tenía un novio que era una mezcla de Brad Pitt, Sean Penn, Johnny Depp y George Clooney", recordó. Así y todo, el autodenominado seductor hizo lo suyo y la chica dejó a su pareja por él.

Antes de finalizar apareció, de acuerdo al anfitrión, "el rey de la noche". El jarrón en cuestión. "Lo trae como si fuera un integrante de su familia", acotó Fede Bal.

Guillermo metió la mano dentro del "jarrón garrón", y Sol Pérez se puso blanca: "Si acá saca algo vamos todos presos". "Me parece que acá hay alguna cosita", dijo Coppola, entre risas, abrió su puño y resultaron ser unas inofensivas piedritas, de esas que se usan como base. "Pasta base", remató Lizy descontracturando el momento y haciendo reír al resto.