Divina comida: la fuerte pelea entre Vicky Xipolitakis y Sofía "Jujuy" Jiménez

Fuente: Archivo

31 de enero de 2020 • 01:33

El lunes apenas se conocían, el martes ya parecían íntimas amigas, el miércoles se autodenominaron "reina y princesa" y el jueves se agarraron de los pelos. La relación de amor-odio entre Vicky Xipolitakis y Sofía "Jujuy" Jiménez en Divina comida fue tan vertiginosa como el propio programa.

La noche había empezado muy distendida. Fabián "Poroto" Cubero, el anfitrión de la jornada, no solo puso a disposición su casa (algo que "la griega" había criticado de otros participantes que habían pedido prestado alojamiento), sino que demostró sus dotes culinarias con un menú gourmet de bruschetas con jamón crudo, palta y boconchino; lomo a la mostaza y helado de mascarpone con frutos rojos.

También la conversación fue por cauces naturales y relajados, con "Poroto" contando la confusión más grande de su carrera: "Un día estaba en Mexico, en el aeropuerto del DF con mi viejo, una señora me para y me dice: '¿Te puedo pedir un autógrafo?', se lo firmo en un papel y cuando lo mira me dice: 'Ah, pero vos no sos Juanes'".

El clima cambió cuando pasaron a la mesa. Xipolitakis tenía un mal día, y fiel a su estilo de no medir consecuencias, lo escupió ante el resto. El tema era si sumaba o bajaba puntos la casa prestada, y luego de que ella diera a entender que era "una falta de respeto", "Jujuy" le recordó que cuando Vicky fue anfitriona no solo los hizo "esperar tres horas" sino que en el baño "no había papel higiénico". Campana y final del primer round.

Ni el plato principal o el postre detuvieron la avalancha, porque apenas tuvo la boca libre, Xipolitakis continuó echando nafta al fuego: "Yo esta noche me aburrí, no me sentí tan bien. No quedé conforme. Ví pocas sonrisas, me aburrí. Fue una noche que no había nada para hablar, por eso cada uno quiso resaltar su profesión, fue una noche refalsa". Y aprovechó para seguir pegándole a su compañera: " Creo que 'Jujuy' hace ese papel de buenita, pero ayer se la puntuó y hoy mostró la hilacha".

Y la modelo recogió el guante y le fue de frente: " Me parece una falta de respeto el comportamiento de Vicky en este momento. Es como que no tenés tolerancia para con el resto, ¿entendés? Si no tuviste un buen día hoy, hay que respetar igual".

La reunión terminó justo a tiempo antes de que la cosa pasara a mayores, pero la pelea le alcanzó a Vicky para continuar con su estrategia de bajarle el promedio a los demás. Nuevamente un 1, "si hubiera un cero lo ponía", y el final de la anteúltima noche de un grupo que al inicio parecía complementario, y tres días después se encuentra totalmente partido.