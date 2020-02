Mariana Genesio contó en Divina Comida: "Estuve a punto de prostituirme"

Mariana Genesio hizo una dura revelación que sorprendió a sus compañeros de Divina Comida Crédito: Instargam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 01:41

Como fue ocurriendo con el resto de los grupos que participaron de esta primera temporada de Divina Comida, los protagonistas de esta semana fueron ganando confianza a medida que fueron compartiendo distintas cenas. Este jueves, llegó el turno de Santiago Artemis y de Mariana Genesio, que sorprendieron a sus compañeros con duras revelaciones.

El anfitrión fue el diseñador, que preparó un menú austríaco por su fascinación con La Novicia Rebelde. Durante la velada, se puso serio y contó que hace algunos años padeció problemas alimenticios. "De chico yo consumía todo lo que tenía que ver con la moda. Y en ese momento, las modelos pesaban 40 kilos. Yo estaba fascinado con la anorexia, pero mi padecimiento no fue ese. La gente cree que los únicos problemas alimenticios que existen son la anorexia y la bulimia y no es así. Yo tuve ortorexia"; comenzó explicando, ante la atenta mirada de sus invitados.

Artemis contó entonces que siempre fue muy medido con lo que comía y compensaba corriendo. "Estaba obsesionado y me veía demacrado", contó. Después, rememoró el momento en el que se dio cuenta de que estaba cayendo en un pozo del que ya no podía salir sin ayuda. "Estaba en Japón, con mi novio de entonces. Nos peleamos y fui a un bar, me pedí dos muffins gigantes y me los comí. Después, salí a correr. Corrí 10 kilómetros y no podía más. Entonces, empecé a vomitar. Estuve así un mes. Se había convertido en un trastorno obsesivo-compulsivo. Me dí cuenta DE que necesitaba ayuda. Entonces, llamé a mi mamá y se la pedí".

Pero esa fuerte revelación no fue la única de la noche. Genesio rememoró sus inicios en el mundo del espectáculo, de la mano de un lejano parentesco con Valeria Mazza. "A los 18 años le escribí a Roberto Piazza y le dije que era pariente de Valeria Mazza. En realidad somos parientes lejanas, recontra lejanas", comenzó contando la actriz, entre risas. Luego, dijo que el diseñador la presentó como la prima de la modelo y entonces la llamaron de todos los medios. "Yo aceptaba, porque no tenía nada que hacer", recordó.

Las risas se apagaron cuando la actriz decidió relatar otro momento de su vida. "Estuve a punto de prostituirme. Ya había tomado la decisión. La noche anterior, me la pasé llorando porque estaba sola en Buenos Aires, no tenía un peso, vivía en una pensión alejada de mi familia, de mis amigos. Yo en Córdoba tenía todo: casa, familia y trabajo. Yo me vine acá detrás de mis sueños y la ciudad te pega una cachetada y te tira a la calle", comenzó contando.

Al borde del llanto, recordó que llegó a ir a un departamento privado para ver cómo trabajaban. "Estaban las chicas encerradas en la cocina. Era todo muy triste. Les dije que me tenía que ir y salí a la calle corriendo y llorando", rememoró.

La historia, sin embargo, tuvo final feliz. Ese mismo día, mientras estaba en un bar conoció a su expareja, el guionista Nicolás Giacobone. Emocionada, la protagonista de Pequeña Victoria, relató: "Él se me acercó y esa misma noche fuimos al teatro. Al otro día, al cine. Yo le dije que estaba a punto de volverme a Córdoba y él me propuso que probáramos convivir unos días para ver si resultaba". La actriz y el guionista, ganador del Oscar por Birdman, estuvieron juntos 10 años.