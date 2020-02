Angie Balbiani se accidentó en una pierna mientras realizaba ejercicio físico en el gimnasio

7 de febrero de 2020 • 20:15

La ausencia de Ángeles Balbiani estos días en el panel de Intrusos no pasó desapercibida para los televidentes y Adrián Pallares, actual reemplazante de Jorge Rial en el ciclo de América durante sus vacaciones, explicó los motivos por los que su compañera no podrá reincorporarse de momento al trabajo: la periodista sufrió un pequeño accidente en una pierna.

El desafortunado episodio tuvo lugar días atrás durante un entrenamiento físico. Angie estaba realizando un ejercicio que se llama salto al cajón en el gimnasio al que acude y, en un descuido, se resbaló y sufrió un corte en una pierna. Si bien la situación no pasó a mayores, la herida la imposibilita para poder moverse con libertad.

Al ser consultada por el incidente, la panelista aclaró que "fue una pavada", aunque indicó que la obliga a mantener reposo. "Estoy en cama y me desespera no poder ir a trabajar", señaló.

Sobre la evolución del corte, la periodista aportó más detalles acerca de su recuperación y contó que por la herida le tuvieron que dar diez puntos en la guardia. Además, se mostró agradecida por la atención recibida tanto en el centro sanitario que la atendió como en el gimnasio.

"Como fue en una zona cercana al hueso, me recomendaron que no me mueva mucho porque se puede abrir y sería una lástima, porque fueron muchos puntos", explicó. Tras ello, comentó que está pendiente de recibir las oportunas indicaciones médicas para saber por cuántos días más deberá mantener la pierna inmovilizada.

La panelista, que días atrás protagonizó un desafortunado exabrupto al referirse al aire de forma despectiva sobre la bailarina Mora Godoy, insistió finalmente en que su accidente "no fue nada grave" y manifestó sus ganas de reincorporarse pronto al programa. "Lamentablemente, son riesgos que ocurren cuando uno mueve el cuerpo", comentó.