Después de 24 años, volvió Camilo García a Intrusos: así está hoy

Este lunes, el programa Intrusos volvió al aire por la pantalla de América y cumplió así 26 temporadas ininterrumpidas al aire. Con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el ciclo televisivo contó con unos pequeños ajustes en su staff periodístico, entre ellos, el retorno de Camilo García como panelista después de 24 años de ausencia.

Camilo García volvió a Intrusos

García fue parte de los primeros programas de Intrusos bajo la conducción de Jorge Rial y en el año 2002 decidió correrse de la escena para buscar nuevos rumbos profesionales.

“No me echaron. Yo me fui. En ese momento era un panelista rebelde y era bastante incómodo para un conductor. Muchas veces Jorge (Rial) bajaba una línea y a mí no me parecía”, explicó García en marzo de 2025 cuando fue convocado por Pallares y Lussich a participar del aniversario número 25 de Intrusos.

El paso de Camilo García por Intrusos

Por aquellos tiempos donde Intrusos se consolidaba al aire por América TV con el tándem Jorge Rial y Luis Ventura, García cumplió, en principio, un rol de movilero recorriendo distintos lugares donde se encontraban las celebridades del espectáculo y encabezó el primer móvil del programa en Mar del Plata, en plena temporada de verano.

Con el pelo teñido de varios colores y una personalidad atrevida y desafiante para encarar a los famosos de la época, García no solo cumplió roles de movilero, sino que también como panelista en su último año en Intrusos. Recordado por el coqueteo con María Eugenia Rito al aire y los ida y vuelta con su colega Marcela Coronel al aire, el periodista comenzó a tener cruces con Rial y decidió tomar su propio camino, con la experiencia a cuestas de estar en un programa que se convertiría en un ícono para el mundo del espectáculo.

Camilo García se alejó de los medios para ser DJ

Luego de abandonar Intrusos, el periodista continuó su camino en los medios de comunicación como panelista de Los profesionales de siempre, un programa conducido por Viviana Canosa que se emitió a finales de 2002.

Además de dedicarse al periodismo, Camilo García comenzó a tener un acercamiento con la música al estudiar canto. Eso llevó a que, posteriormente, tenga dos bandas de música llamadas La Elegante Stone y Ranas X. Además, participó en Cantando por un sueño 2012, estudió producción de radio y fue DJ en varios eventos, lo que le dio un nuevo plafón para desarrollarse profesionalmente.

La participación de Camilo García en Cantando por un sueño (2012)

Uno de sus últimos trabajos en la televisión fue en Intratables, el ciclo televisivo que se emitió por América, donde analizó la política nacional.

La despedida de un histórico

El retorno de Camilo García se contrapuso con la despedida de Pablo Layús, quien también hizo sus primeras armas desde el minuto cero en Intrusos. Con la idea de encontrar un nuevo espacio laboral, el periodista seguirá ligado a América, pero en otras funciones.

“Vuelvo al canal, pero no me incorporo al programa. Estaba queriendo buscar otro lugar, otro espacio. Lo planteé siempre y cuando existiera esa oportunidad”, expresó Layús en su programa de la emisora radial WO 96.7 en Villa Carlos Paz.

Pablo Layus dio los motivos del alejamiento de Intrusos

Y, agregó: “Sentí que no le estaba siendo tan útil al programa que los chicos querían hacer. Si lograban armar otra mesa, podían contar conmigo para dar un pasito al costado”.

“Hace 26 años que trabajo en Intrusos. Tengo amigos en la producción y para mí es como mi casa. Va a ser raro el lunes llegar y no estar. Tengo que agradecerles a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich. Los veo construyendo el programa que quieren y divirtiéndose. Por eso sentí que lo mejor era apartarme y dejarlos seguir”, cerró el cordobés, que no estará presente en la temporada 26 de Intrusos.