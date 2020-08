El dolor de Gladys "la Bomba Tucumana" al hablar de su mamá: "Dejé de vivir por ella" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 16:58

Muchas veces Gladys La Bomba Tucumana contó cuánto ama a su mamá, Adela, que está enferma y vive con ella desde hace ocho años. En el programa Mujeres de eltrece, la cantante rompió en llanto cuando le mostraron un saludo de su mamá, desde Tucumán.

La intérprete de "La pollera amarilla" demoró un momento en reponerse de la emoción, y luego explicó por qué: "La gente cree que soy una llorona y es verdad, pero no sabía que habían grabado un saludo de mi mamá. La extraño muchísimo. La quiero con toda mi alma. Vive en mi casa, la veo todos los días de mi vida. Vivo para mi madre y estoy feliz y orgullosa de eso, porque yo elegí que ella se mudara a mi casa cuando se enfermó. Desde que pasó eso, yo dejé de vivir, subí de peso, pero seguí trabajando porque de eso vivo. No me arrepiento. Los últimos ocho años se los dediqué a mi madre, dejé de vivir yo y hasta descuidé a mi hijo Thyago, que también es mi vida".

Todavía quebrada, Gladys continuó: "Todo lo que soy como ser humano se lo debo a ella, que siempre fue al frente. Mi mamá sufrió muchísimo. Es mi amor. Obvio, hice terapia para superar estas cosas. Mi mamá era un toro y de repente se enfermó. Ahora está en mi casa en Tucumán y las cuidan dos señoras y le hago videollamados. No la quiero alterar, porque le cuesta darse cuenta que soy yo".

"Es un tema difícil para mí. Sufrió tanto y yo me acuerdo de todo, por eso me emociona tanto mi mamá. Es una señora del campo, su papá vino de Siria y no hablaba español. Era una mimada, pero después tuvo una vida triste al lado de mi padre, que le pegaba. Recuerdo que nos hacía el mate cocido en una lata, en el brasero, y los siete hermanos esperábamos nuestro turno para tomarlo. Laburaba en una panadería, todo el día. Recordar esas cosas me quiebran", expresó la participante del Cantando 2020.