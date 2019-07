Gladys, la Bomba Tucumana: "Quiero perdonar a mi papá"

La cantante habló de la dura infancia que tuvo

En varias oportunidades, Gladys "La bomba tucumana" ha hablado sobre la dura infancia que le tocó vivir en manos de su padre, una persona violenta que la maltrató tanto a ella como a su madre y a sus hermanos. Invitada a PH: Podemos Hablar, la cantante abrió su corazón y confesó que le gustaría poder conversar con el hombre, que falleció en 1975 en un enfrentamiento con la guerrilla, y perdonarlo por el daño causado.

"Yo tuve una infancia durísima, mi padre murió cuando yo tenía 10 años, y era golpeador. Era violento con mi madre y con nosotros también", comenzó relatando. "Tengo recuerdos espantosos de mi infancia, muy tristes", agrego tratando de contener las lágrimas. "De ver como la maltrataba a mi mamá y como nos maltrataba a nosotros, a mi me arrodillaba en el maíz por horas teniendo dos o tres años de vida".

La situación era tan terrible, que un día su madre desapareció y dejó a los seis hermanos con el progenitor. "Yo sentí que nos había abandonado pero no fue así, ella se había escapado de él porque iba a morir cualquier día. Veía como sus hijitos la ayudaban cuándo quedaba casi muerta, ensangrentada. Son los recuerdos horribles que tengo de mi padre", dijo ya sin poder contener el llanto. "Mi mamá nos robó, y lo digo así porque ese es el recuerdo que yo tengo. Ella vino un día cuándo él estaba trabajando, que era policía, y nos robó a todos. Nos bañó, nos desmugró, nos calzó porque estábamos descalzos..."

Sin embargo, a pesar de tanto sufrimiento, Gladys aseguró que perdonó al hombre que la trajo al mundo. "Acá se me abre el corazón, porque cuando uno va madurando se va dando cuenta de muchas cosas, y no quiere quedarse con nada ni dejar de decir algo que siente por la opinión de la gente".

"Me hubiese gustado poder tener una charla con él. No en aquel momento porque era muy pequeña, pero tengo eso en mi corazón. Como creo mucho en Dios, siempre le digo que ojalá mi padre pueda escucharme para preguntarle por qué hizo tanto mal. ¿Por qué me dañó así el alma? ¿Por qué golpeaba así a mi madre? ¿Cuál era la razón?. Me encantaría poder tenerlo para sentarme a tomar un café", aseguró la cantante. "Me hubiese encantado abrazarlo, me hubiese encantado que mi hijo tuviese un abuelo. Me hubiese encantado que me viera triunfar y un montón de cosas que no pude vivir"

Mientras el resto de los invitados la miraba fijamente, La Bomba Tucumana siguió hablando a corazón abierto. "Me hubiese encantado tener un papá que me bese", aseguró. "Disfruto de besar a mi mamá y decirle lo mucho que la amo. Ella tiene Alzheimer, aunque esté en la cama me gusta cuidarle el pelo, las uñas. Ese amor que un hijo le puede dar a un padre me hubiese gustado dárselo a él, a pesar del daño que me hizo, porque es algo que trato de perdonar".

"Quiero perdonarlo, me gustaría tener esa charla. Decirle: 'Te perdono papá, gracias a vos también estoy en este mundo, mirá todo lo que logré a pesar de todas las cosas feas que viví'", expresó con una sonrisa en el rostro. "Yo soy muy católica y trato de pedirle a Dios que me ayude a sanar eso. Llegué a decir que mi padre era un asesino cuándo se murió, tenía diez años y no quería ir al velatorio porque lo odiaba y le tenía miedo. Solo tengo recuerdos de cosas feas".