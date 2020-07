La conductora habló con los participantes y fue categórica sobre la cuestión de "fraude" en una votación Crédito: Captura de video

Carina Zampini recogió el guante sobre el escándalo que tuvo lugar el lunes en la octava temporada de El Gran premio de la cocina por los dichos de Jakub, el participante que ayer reveló que hubo "fraude" en una votación : "Me enteré de que Pablo arregló por teléfono con mis compañeros a quién votar".

Después de hablar sobre "el arreglo" que hicieron los integrantes del equipo rojo por fuera del certamen para decidir sobre sus posibilidades a la hora de elegir quién se iría, la conductora fue más allá y fue crítica con Jakub: "Vos tirás la piedra y escondés la mano, porque después no nos decís las cosas".

Cabe recordar que tanto los integrantes del equipo rojo como los del verde son "veteranos" del concurso culinario, y a estas alturas tienen mayor grado de confianza con los conductores. Por eso, Zampini tomó la palabra y opinó: "Planteás algo, nosotros nos quedamos pensando con cuál de los cocineros presentes tuviste una situación que te hizo querer abandonar la competencia, pero no lo terminás de explicar, y no sabemos si es una situación grave".

" Tenemos que saber la gravedad de la situación , nos dejás en un lugar extraño e incómodo", continuó la conductora. Recordemos que el participante confesó que sufrió "una situación bastante agresiva" en los camarines antes de empezar el programa, pero no quiso dar el nombre del cocinero que lo agravió.

"Lo que pasa es que yo siento que no tengo por qué decir quién fue. La persona tiene que dar un paso adelante y asumir que es de quien estoy hablando. No quiero exponer a nadie frente a una cámara porque no soy igual a los otros", explicó Jakub en su rupestre español, ya que es eslovaco.

"Entiendo perfecto. Me parece una buena actitud que no des el nombre de la persona o de las personas que formaron parte de esta situación", le respondió Zampini en un tono de seriedad, y agregó: "Les aconsejo tanto a vos como a todos los que participaron de esa situación que cuando finalice el programa del día de hoy ustedes lo hablen , que todo quede claro, que se comuniquen como corresponde".

"Nadie los va a obligar a hablar de cosas que no quieran compartir frente a las cámaras, eso ya lo saben porque nos conocemos mucho, pero si hiciera falta que nosotros nos enteremos de algo de lo que no estamos enterados, comuníquenlo", recomendó la conductora. Y cerró: "No está bien que alguien la pase mal; tómense el tiempo para eso y pongan claridad a esta situación, todos los que sean partícipes o responsables".