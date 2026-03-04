Maxi López reveló cómo logró recomponer su relación con Wanda Nara: “Puse el orgullo de lado”

Después de años atravesados por conflictos, declaraciones cruzadas y una distancia que parecía difícil de acortar, Maxi López y Wanda Nara decidieron reconstruir su vínculo. La reconciliación quedó expuesta ante las cámaras de MasterChef Celebrity (Telefe), donde el exfutbolista se mostró en una versión más distendida y dejó ver la sintonía que hoy mantiene con la mediática. A partir de esa imagen inesperada para muchos, rompió el silencio y reveló qué pasó puertas adentro para que, después de tanto, pudieran volver a acercarse.

Todo se dio en una charla con Martín Cirio, donde el exfutbolista explicó que el paso del tiempo, la madurez y, principalmente, el bienestar de sus hijos fueron determinantes para cerrar viejas heridas y dar vuelta la página de una etapa en la que, tal como él mismo reconoció, no podía “verla ni en figurita”.

En diálogo con Martín Cirio, Maxi López explicó cómo fue el proceso de reconciliación con Wanda Nara

“Me costó mucho tiempo, mucho tiempo”, lanzó, cuando el influencer le preguntó cómo fue amigarse con Wanda después de todos los años de conflicto. Sobre toda esa etapa, Maxi explicó que durante mucho tiempo estuvieron “muy lejos, en otros planetas completamente diferentes”.

En esa misma línea, López se definió como alguien que no se siente cómodo con la confrontación. “No me gusta pelearme. Trato de buscar siempre, cuando está el problema, me concentro en la solución”, planteó, aunque aclaró: “Si me buscás, me encontrás, porque te voy a la yugular”. En relación con eso, describió el proceso que lo llevó a replantearse la situación: “Vas madurando y vas diciendo ‘al final, ¿para qué todo esto?’”.

El exfutbolista habló del rol fundamental que tuvieron sus hijos en el acercamiento (Foto: Instagram @wanda_nara)

Sobre quién dio el primer paso para recomponer el vínculo, admitió que fue Wanda quien decidió acercarse. “Ella me dice: ‘Yo necesito amigarme con vos’”, contó, y reveló también cuál fue su respuesta en ese momento: “Yo le dije: vos estabas en un loop, en una situación que no te permitía ver para afuera y que lo entiendo porque estás en la relación que querés estar y todo”.

Pero el acercamiento terminó de consolidarse en el momento en que Wanda atravesó un delicado momento relacionado a su salud. “Me dijo: ‘Te necesito, vení’”, relató Maxi. “Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: ‘Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… quiero estar con mis hijos’”, contó, dejando en claro cómo fue tomar esa decisión de dejar las tensiones de lado.

Maxi reveló que fue wanda quien dio el primer paso para intentar recomponer el vínculo (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Ella ya sabía como yo era, lo que pasa es que estaba en una situación que todo era, lo de afuera, todos hijos de p..., entonces a partir de ahí yo puse el orgullo de lado”, agregó, al reconstruir ese momento bisagra. Incluso recordó un consejo que le dio su papá cuando era chico, que volvió a aparecerle en medio de esta situación: “Un día vos el orgullo lo vas a hacer un bollito y te lo vas a meter en el c...”.

A modo de reflexión, Maxi dejó en claro que entendió que, por sus hijos, era necesario mejorar el vínculo con Wanda Nara. Así, entre aprendizaje y decisiones difíciles, el exfutbolista aseguró que hoy la prioridad es construir una relación más sana por el bien de la familia que formaron.