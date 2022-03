El hotel de los famosos, el debate: de los momentos hot, a las acusaciones hacia Martín Salwe

Puntual a las 22:15, dio comienzo El hotel de los famosos: el debate, un segmento que se emitirá los días viernes, y que supondrá un resumen con lo mejor de la semana. Con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como anfitriones, el espacio permitirá debatir todo lo sucedido en el reality, a través de la mirada de cuatro especialistas: Tomás Balmaceda, Dalia Gutmann, Romi Scalora y José María Muscari. Y en su debut, El debate se ocupó de dos temas que tuvieron mucho peso durante los primeros días del reality, la relación de los jugadores con la abstinencia, y por el otro, los numerosos cruces entre Leo García y Martín Salwe.

Durante el transcurso de la semana inaugural en el hotel, Melody Luz confesó que estaba interesada en Santiago, uno de los ayudantes de cocina del establecimiento. Entre risas, cuando Carolina “Pampita” Ardohain le preguntó qué quería con él, la bailarina respondió: “¿Qué no es lo que quiero con él?”. Y luego confesó: “Yo voy a donde mi cuerpo me lleve”.

Otro de los momentos que El debate recuperó, fue la noche de fiesta, en la que Salwe se acercaba mucho a Silvina Luna, una actitud que Rodrigo Noya detectó y dijo: “Él está un poquito cowboy, tirando tiros”. Al momento de hacer balance, Pallares aseguró: “¿Cuánto se puede aguantar sin sexo?”. Muscari consideró que Melody, Salwe, Majo Martino y Alex Caniggia, eran los que se mostraban más sexuales. Por su parte, Balmaceda propuso un juego opuesto, y consideró: “La pregunta es, entre el sexo y la cámara, ¿qué eligen? Porque yo creo están calientes con la cámara”.

Más adelante, el grupo de panelistas se dedicó a debatir a partir del cruce entre García y Salwe. Adentro del hotel, todo comenzó cuando el locutor le hizo un desafortunado comentario al músico, quien no dudó en manifestar su incomodidad, y en el marco de un desayuno le plantó cara cuando aseguró: “¿Por qué la gente se hace tantas preguntas por la sexualidad? Me incomoda mucho este tema. Hay que superarlo eso, son demasiado machistas ustedes”. Salwe intentó enmendar la situación y le dijo: “Te pido disculpas si te ofendí sin querer. Igual sabé Leo, que lo último que haría acá es molestarte a vos”.

Pero más adelante, el cruce ganó en tensión cuando ambos volvieron a discutir. El locutor aseguró que García había malinterpretado sus palabras, y el músico le respondió: “Sí hubo agresiones emocionales que no me hicieron bien, no me gusta estar con personas homofóbicas”. Ante esa acusación, Salwe retrucó que su compañero de reality debería “hablar con un profesional, que le explique lo que es una persona homofóbica”.

Al momento de reflexionar sobre esas fricciones, Muscari consideró que Salwe habló sobre el deseo, y eso no era machismo. Por su parte, Balmaceda coincidió en que quizá Leo “puso una palabra difícil, él sabe que está en televisión, es una estrategia”, pero detalló: “Cuando Martín dice “¿hay un psiquiatra para Leo?, tampoco podés decirle a una persona que se siente mal, o que se siente ofendida, que su sentimiento no es válido”.