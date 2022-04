El hotel de los famosos: Rodrigo Noya se salvó de la eliminación, aunque cada vez se encuentra más solo

La tercera semana de El hotel de los famosos llegó a su punto final, lo que significa un nuevo enfrentamiento en la temida “H”, el juego en el que los dos duelistas se juegan su permanencia en el reality. Y esta vez, fueron Rodrigo Noya y Nico Maiques quienes midieron sus fuerzas. Mientras tanto, la jornada avanzó con mucha tensión, especialmente en lo referido a quien apodaron Ardilla.

Al comienzo del día, Gabriel Oliveri visitó al staff, y se espantó al ver el nivel de desorden en el lugar. Los miembros de ese grupo, entre risas, le ofrecían un café con hongos, y Matilda Blanco acusó al equipo: “No tienen ganas de seguir limpiando”, mientras que Melody Luz no dejaba de mostrarse molesta con ella. Por otra parte, dado que Noya y Maiques debían llegar descansados al enfrentamiento final, Olivieri le informó al “Chanchi” y a Martín Salwe, que ellos debían hacer las camas y ser staff durante el desayuno, para que los duelistas descansen. Como era de esperar, a los huéspedes no les cayó para nada bien esa decisión.

Juan Miceli llegó luego para un momento dedicado a la jardinería, y le brindó a los participantes del staff una charla sobre el sexo de las plantas. Y si bien todos le prestaban mucha atención, en el momento de trabajar la tierra, los resultados fueron muy magros. Por ese motivo, Miceli les dijo que el jardín parecía más una tumba que otra cosa.

El día avanzó, con un juego llamado “Música de televisión”, en el que los dos equipos debían adivinar a qué programa correspondían algunas cortinas musicales. Y aunque todo comenzó de manera muy pareja, el staff terminó por ganar la consigna.

Finalmente llegó el momento en el que los encargados de todas las áreas, junto al Chino Leunis y a Carolina “Pampita” Ardohain, hicieron un balance de la semana en lo referido al trabajo del staff. Miceli fue el primero en tomar la palabra, y comentó: “Es una lucha, el cantero parecía una tumba, estaba abandonado. No sé qué más decirles con el tema del agua, pero hay una evolución. Les encanta la actividad, pero cuando termina se olvidan”. En el libro de reclamo también hubo denuncias muy severas, y con el objetivo de designar al peor staff, los especialistas reunieron a todos los participantes.

Con todos los jugadores muy atentos, Oliveri exclamó: “Esta persona en especial en mi caso, es vaga, es invasiva con el personal y la gente, se sienta a charlar con todo el mundo. Y además trata de disimular, y va desfilando por la vida y no trabajando, y acá no se viene a desfilar. Esa persona es Majo Martino”. Dicho eso, la periodista debió aceptar que durante la próxima semana, iba a estar nuevamente como miembro del staff.

La noche llegaba, y el momento del duelo se hacía cada vez más cercano. Por ese motivo, Pampita invitó a Noya y a Maiques a una charla íntima. Primero, Rodrigo reflexionó sobre qué le significaría abandonar el programa: “Seguir significa tomar un envión de fuera, después de lo que pasó en la votación. No siento que me haya quedado pendiente algo a nivel juego. Creo que si me voy, me voy feliz”. Por su parte, Nicolás opinó: “Para mí, seguir sería tener la posibilidad de mostrarle a la gente quien soy, porque tengo ganas de no alejarme de quien soy. A mí me falta jugar y demostrarme a mí mismo de qué soy capaz, y hasta donde aguanto acá adentro”.