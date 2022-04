El Hotel de los Famosos: Silvina Luna volvió al reality tras haber estado internada

Luego de haber permanecido internada durante varios días, Silvina Luna regresó al Hotel de los Famosos. La actriz sorprendió a sus compañeros, que no estaban al tanto de su regreso, y también a los televidentes, que tampoco tuvieron demasiados detalles de qué ocurrió con ella desde el momento en el que se decidió su salida del juego para ser debidamente tratada .

Silvina Luna regresó al reality de eltrece

“¡Estoy volviendo! No lo puedo creer... Abro la puerta del hotel y siento muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros”, relató la actriz, frente a cámara, con una sonrisa que en sus últimos días en el programa había desaparecido de su rostro.

Silvina Luna regresó al reality de eltrece

Al primero al que quiso sorprender fue a Alex Caniggia, que se encontraba durmiendo en la habitación de los huéspedes. Allí se encontraban, también, Sabrina Carballo y Pato Galván y fue a ellos a quienes les contó qué fue lo que ocurrió desde el momento en el que abandonó el programa.

“ Me fui de acá al hospital y del hospital acá, sin escalas. No pasé por casa ”, les reveló. Y, a solas con la cámara, amplió: “Estuve 5 días en cama. Hoy llegué y de a poquito estoy moviendo el cuerpo y volviendo a la normalidad de mi día a día”.

La exparticipante de Gran Hermano explicó que a partir de ahora deberá respetar ciertas reglas para evitar volver a caer en el mismo estado. “ Voy a volver con otros cuidados que por ahí las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo, y que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal y alinearme más con las comidas. Y, también, con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio y no tomar sol ”, indicó. Y agregó: “Me cambiaron la medicación y me van a ver hinchadita de cara unos días por eso”.

La partida

Esos cuidados de los que les habló a sus compañeros tienen que ver con los síntomas que sintió antes de irse y que encendieron una alarma. Tras el desafío de la segunda semana entre los miembros del staff, Luna comenzó a sentirse mal. “ Después del juego, me fui a bañar y empecé a sentir mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja ”, contó la actriz a sus compañeros en su momento. Y agregó: “Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca”.

Luego, le contaría a Melody Luz: “Después, no comí nada, hasta hoy en el desayuno. Me pusieron suero para hidratarme y me dieron una pastilla para bajar la presión, porque no me bajaba. Vinieron los médicos, me hicieron un electro. Hoy me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir”. Al ir de nuevo a la enfermería para que le sacaran sangre descubriría que, además, tenía unas líneas de fiebre.

Al llegar los resultados, la médica le informó que muchos valores, incluido el de la creatinina, no estaban dentro de lo esperable. Al enterarse, la actriz rompió en llanto. “No me quiero ir”, se la escucha decir, mientras se recuesta en la camilla del consultorio.

“Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora para que me nivelen”, les contó a sus compañeros entre lágrimas. “No quiero llorar... Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”. Los episodios a los que la modelo se refiere son los que viene teniendo desde hace años a raíz de la mala praxis que sufrió en manos de Aníbal Lotocki.

En diálogo con Leandro “Chino” Leunis, agregaría: “Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me recomendó que me vaya de acá. Y sé que si me interno ahora, voy a poder recuperarme y si no voy, es un riesgo grande”.

Dos días después de que se emitiera el programa de su partida, Luna acudió a las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen desde el cuarto de la clínica en el que se encontraba internada y escribió: “Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento. A @boxfishtv, a @eltrecetv y a todos los que forman parte de @hoteldefamosos y a mis compañeros por todo su amor”, concluyó mientras advertía que estaba muy bien acompañada por su hermano.