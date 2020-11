El incidente de Graciela Alfano con un ciclista, en pleno Palermo: "Me embistió con intencionalidad" Fuente: Archivo

10 de noviembre de 2020 • 13:16

En los últimos días, Graciela Alfano fue noticia por dos incidentes en la vía pública. Al robo de su celular en pleno centro porteño, se sumó el accidente que el pasado domingo sufrió cuando un ciclista la embistió mientras hacía running. Aún dolorida por el golpe, la actriz charló con Nosotros a la mañana y relató paso a paso cómo fue el choque.

"Yo salgo siempre con mi personal trainer a correr y el domingo decidí salir sola, cosa que no debo hacer porque había muchísima gente. Quise adelantar a un grupo grande y me subí a la bicisenda para pasarlos y de la nada recibí un golpe de atrás en la parte de las costillas", comentó la actriz, que todavía está vendada por el golpe.

Tras asegurar que el ciclista la embistió con intencionalidad, Alfano agradeció la ayuda de la gente que enseguida se acercó a socorrerla. "No me caí por suerte, pero me podría haber golpeado mal. Cuando pego un grito, esta persona para, se da vuelta, y me insulta en todos los idiomas posibles. Me quedé dura. Se dio vuelta y siguió con la bicicleta", contó sorprendida.

"Un hombre corpulento lo frenó más adelante y una mujer le sacó una foto mientras llamaban al 911. Ahí de los nervios lo empecé a putear de lejos, me salió una ira... Y encima el tipo sacó el celular y me amenazó como que al otro día iba a salir en todos lados. Fue muy violento", agregó.

Por último, la exvedette contó cómo se encuentra de salud. "Ahora estoy vendada porque tengo un golpe a la altura de las bajas costillas y el brazo. Imagínense si me hubiera caído. Lo peor de todo es que se dio a la fuga y se escapó como una cucaracha, porque no esperó que llegue la policía", concluyó furiosa.