Una costilla fisurada, cuatro dedos rotos y el hombro luxado, así quedó Tubito (David Masajnik) después del ataque de Pantera (Nacho Sureda). Sin el bioquímico encargado de prepararle la droga dentro de San Onofre, Mario Borges (Claudio Rissi) ve cómo se esfuma la posibilidad de conseguir la plata para comprar su liberación y la de Diosito (Nico Furtado).

Pero este no es el único problema para los Borges que se pudo ver en el reciente episodio de El marginal 3. Bruni (Alejandro Awada) descubre el plan de liberación de sus enemigos, y todavía obsesionado con vengar el ataque a su sobrino, da la orden de evitar que eso suceda a toda costa. Incluso si eso significa mandar a matar al padre de Moco (Lorenzo "Toto" Ferro), el juez Eduardo Pardo (Gustavo Garzón), necesario para que autorice la liberación.

Sin embargo este no es el mayor problema de los Borges. Porque luego de una visita de Karina (Cumelén Sanz), Diosito descubre que detrás de la muerte de Mecha está su hermano y, dispuesto a confrontarlo, entra como una tromba mientras Mario está teniendo sexo con la travesti Gina (Mariana Genesio Peña). Gritos, empujones y forcejeos terminan con la muerte accidental de la chica. La tragedia marca un quiebre definitivo entre ambos hombres. "Diosito me quiso dar y la piba la ligó porque se metió en el medio, esta no se la voy a perdonar nunca a mi hermano. Nunca", dice Mario; mientras que Diosito le confiesa a Moco "Yo no tengo más hermano, y vos vas a tener que elegir de qué lado te quedás".

La segunda consecuencia de la muerte de GIna es la suspensión del director del penal (Gerardo Romano), por parte de Estela Morales (Ana María Picchio). Una venganza que la titular del Servicio Penitenciario espera desde hace tiempo. Ajustes de cuentas, pase de facturas, y desde las sombras la sub-21 tejiendo la caída definitiva de los Borges.