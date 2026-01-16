En el Barro, segunda temporada: cuándo se estrena la serie de Netflix

Netflix anunció la llegada de la segunda temporada de En el barro, la ficción creada por Sebastián Ortega. La producción de Underground retoma la narrativa en el penal de La Quebrada y expande el universo de El Marginal con una nueva etapa marcada por cambios en el elenco y en la estructura de poder dentro de la prisión.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de En el Barro?

La plataforma confirmó que los nuevos capítulos de En el barro llegarán al catálogo en febrero, aunque no especificó el día exacto del lanzamiento. La noticia se dio a conocer tras un posteo en Instagram junto con un adelanto exclusivo.

Esta segunda entrega busca replicar el desempeño de la primera parte, estrenada en agosto de 2025, que logró posicionarse durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa y alcanzó 5,6 millones de visualizaciones en sus primeros siete días.

Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de "En el barro"

La trama y el nuevo conflicto

La historia sitúa nuevamente a Gladys Guerra, conocida como “La Borges”, dentro del penal. El escenario en La Quebrada presenta transformaciones respecto a la temporada anterior, donde nuevas bandas imponen su ley mediante la violencia y modifican el ecosistema carcelario. La sinopsis oficial detalla que Gladys deberá confrontar el liderazgo de la “Gringa Casares”, interpretada por Verónica Llinás, quien maneja a las reclusas a su antojo.

Para sobrevivir, la protagonista formará una alianza inesperada con Nicole, el personaje de Eugenia “China” Suárez y también contará con el apoyo de la “Zurda”, encarnada por Lorena Vega, y el grupo de las “embarradas”. El objetivo central será resistir ante las nuevas formas de delincuencia organizada que dominan el lugar y proteger a su círculo cercano frente a las amenazas de las “tribus” rivales.

Ana Garibaldi regresa como Gladys, "La Borges" en la segunda temporada de "En el Barro" Consuelo Oppizzi / Netflix

Incorporaciones y elenco completo

La producción de Netflix y Underground renovó su plantilla de actores para esta etapa. El elenco principal reúne a Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La lista de figuras secundarias incluye nombres llamativos como la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

Uno de los puntos fuertes del anuncio reside en las participaciones especiales. La temporada contará con la presencia del cantante L-Gante, los actores Pablo Rago, Victorio D’Alessandro y Osmar Núñez. También se destaca el regreso de Juan Minujín al universo de la saga y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

Eugenia "China" Suárez interpreta a Nicole, una aliada inesperada que se une a Gladys para enfrentar a las nuevas bandas que dominan el penal de La Quebrada

Ficha técnica y equipo creativo

Sebastián Ortega mantiene su rol como creador, productor y director general de la obra, mientras que la dirección de los episodios corre por cuenta de Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. El equipo de guionistas está conformado por Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y el propio Ortega. En el apartado musical, el tema original pertenece a María Becerra y XROSS. La producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell, junto con Johanna Westein y Rodrigo Paz en la producción general.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.