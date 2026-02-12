Las imágenes inéditas de la China Suárez en el detrás de escena de En el Barro 2 que ya llega a Netflix

El viernes 13 de febrero llega a Netflix la segunda temporada de En el barro, el spin-off de El marginal, creada por Sebastián Ortega. Además de saber cómo continúan las cosas dentro del penal La Quebrada, hay una gran expectativa por ver a María Eugenia “China” Suárez en escena. Si bien era de público conocimiento que era parte del proyecto —de hecho, ella evidenció el radical cambio de look al que se sometió—, su participación recién se concretará en esta nueva parte. A horas del gran estreno, la actriz compartió detalles del desafiante personaje al que interpretó y compartió imágenes del rodaje.

Suárez es una de las nuevas incorporaciones de En el barro. Su personaje es Nicole García, una nueva reclusa de La Quebrada que ejerció la prostitución VIP y quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes que era lavador de dinero. Para mantener a su hijo, que quedó al cuidado de su madre, tiene una relación con la despiadada líder de la cárcel La Gringa Casares (Verónica Llinás). Esta situación no le gusta nada, pero encontrará un respiro en una historia oculta que tiene con otra presa y en colaborar con Gladys Guerrera (Ana Garibaldi).

En la previa del estreno de la segunda temporada de En el barro, la China Suárez compartió imágenes del rodaje (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Suárez compartió toda la intimidad de rodaje de En el barro (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En la previa del estreno, la ex Casi Ángeles compartió con sus 7.7 millones de seguidores imágenes del rodaje. Se la pudo ver con el cabello largo y oscuro, las cejas rapadas, un piercing en la nariz y ropa deportiva. En varias de las imágenes apareció con la cara llena de sangre y varios moretones en el labio y las mejillas, señal de que su personaje se enfrentará a violentas situaciones durante la historia. También posó con Lliánas, Lola Berthet y Camila Peralta, con quienes filmó varias escenas.

Para interpretar al personaje, Suárez se rapó las cejas y se oscureció el cabello (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Suárez es Nicole García, una nueva reclusa de La Quebrada (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“En el barro. 13/2. No falta nada”, escribió Suárez. La publicación tuvo 217 mil “Me Gusta” pero los usuarios no pudieron dejar comentarios, puesto que hace unos meses la actriz limitó esta opción para preservarse y evitar los mensajes negativos.

En el barro: segunda temporada (Adelanto)

Suárez siempre supo que quería formar parte del proyecto y cuando le llegó la oportunidad no lo dudó. Sin embargo, aunque originalmente iba a estar en la primera temporada, finalmente, por temas de agenda, terminó haciéndolo en la segunda.

“Había visto El marginal y pensaba: “Por favor, algún día quiero hacer este proyecto”. Y me llegó… Los nuevos personajes entramos a un grupo que ya estaba tan consolidado, que parecía que iban por la temporada 10″, dijo en diálogo con LA NACION.

Eugenia Suárez y Camila Peralta durante el rodaje (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La nueva temporada de En el barro se estrena en Netflix el viernes 13 de febrero (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Para interpretar a su personaje, optó por no hacer una investigación previa, puesto que quería captar la esencia de una joven que recién llega a la cárcel y está totalmente perdida. “Había algo de eso que yo quería remarcar porque es lo que me pasó en la vida real. La primera vez que entré a esos decorados quedé impactada, porque era como estar realmente en una cárcel. Ya entrando al lugar, entras también en el personaje. Y a eso se les suman las compañeras, las tribus que había. Fue muy fácil la construcción desde ese lugar, y siempre digo que apoyarme en mis compañeros me salva. El trabajo es colectivo. Estar rodeada de colegas tan talentosos que se obligan a subir el nivel es buenísimo. Tengo que estar a la altura”, expresó.