El marginal 3: todo lo que tenés que saber antes del final

Nico Furtado y Claudio Rissi. Crédito: Instagram

Guillermo Courau SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2019 • 18:39

Este martes, a las 22, El marginal 3 llegará a su fin con un capítulo que conectará la historia relatada en esta tercera entrega con el inicio de la serie. En una práctica para nada habitual en la televisión, los acontecimientos que componen las tres temporadas de la ficción emitida por la TV Pública no se desarrollan de manera cronológica.

Las situaciones que se verán en este último episodio se sitúan temporalmente un año antes de los hechos que se sucedieron en la primera temporada, cerrando así una historia que mantuvo en vilo a los televidentes desde 2016.

Para poder entender cómo se relacionan los diferentes arcos argumentales, este es un resumen de lo que se vio durante la tercera temporada, y la relación de ese relato con el comienzo del ciclo.

El lado oscuro de Lunatti

Mariano Argento. Crédito: Instagram

En el capítulo del martes último pudo verse cómo el juez Cayetano Lunati (Mariano Argento) "mejicaneó" a los hermanos Borges llevándose los tres millones de dólares que habían acumulado a través de la venta de droga, y además mandó a matarlos. Alertados por Antín (Gerardo Romano), el director del penal, Mario (Claudio Rissi) y Diosito (Nico Furtado) escaparon de la ejecución pero también perdieron la posibilidad de salir de San Onofre.

Aunque los adelantos del último capítulo muestran que Lunati no la va a sacar barata gracias a la reacción de Gladys (Ana Garibaldi), la mujer de Mario, este robo se vincula directamente con el secuestro de la hija del juez (Maite Lanata), disparador de la primera entrega de El marginal.

Dos hombres para Emma

Marcelo Mazzarello, Martina Gusmán y David Masajnik. Crédito: Instagram

La adicción de la asistente social Emma Molinari (Martina Gusmán), la llevó durante la tercera temporada del programa a frecuentar cada vez más a Juan Carlos "Tubito" Rodríguez (David Masajnik), el científico que le provee drogas dentro de San Onofre. El femicida, cuya historia como asesino se inspira en la del odontólogo Ricardo Barreda, siente un amor obsesivo y patológico hacia Emma. Sin embargo no cuenta con la presencia de Daniel "El Loco" Ortiz (Marcelo Mazzarello), exfutbolista que también se siente atraído por la licenciada.

En el último capítulo ambos hombres se enfrentaron, y El Loco fue muy claro en su decisión de alejar a la mujer de esa relación tóxica: "Si yo me entero que le da una pastilla más, esos ojos de topo que tiene se los voy a hundir con estos dos dedos hasta la garganta, y se los voy a sacar por la boca o por las orejas".

Tiempo de revancha

Ana María Picchio y Gerardo Romano.

Desde la aparición de la interventora del penal Estela Morales (Ana María Picchio), el director Antín vio cómo fue perdiendo autoridad. El hecho se evidenció en el sexto capítulo de la serie, cuando directamente ella lo relevó de su cargo. Antín no se quedó callado y le gritó en la cara: "Esto es un resentimiento personal tuyo, por algo que quedó inconcluso entre vos y yo, porque no te quise c.". Y ella le respondió con un cachetazo.

Nuevamente hay que recordar las primeras escenas de El marginal, donde se puede ver que el director está de nuevo en su cargo, y no hay referencias al hecho. Algo pasa en el medio, que seguramente se verá el martes.

Cristián "Moco" contra la pared

Toto Ferro, la revelación de El marginal 3. Crédito: Instagram

Desengañado con Mario y Diosito -especialmente con este último, a quien consideraba casi un hermano-, Cristian "Moco" Pardo (Toto Ferro) busca refugio en Oliverio Bruni (Alejandro Awada), lider de la Sub 21. Lo que no sabe es que fue él quien mandó a matar a su padre Eduardo Pardo (Gustavo Garzón) para provocar la fractura del Clan Borges y traerlo a su bando. Todo es parte del plan maestro de Bruni para hacerse cargo de San Onofre.

En el último capítulo de El marginal 3 se podrá ver cómo Emma Molinari le cuenta a Cristian la verdad, y cuál será la reacción del adolescente. Aunque el resultado es inesperado, basta como indicio que no hay rastros de Bruni en la continuidad de la historia.

Hermanos de sangre

Crédito: AFV/Patrcio Pidal

Frustrada la posibilidad de lograr un acuerdo para su libertad anticipada (eje de esta temporada de la serie), Mario y Diosito vuelven a compartir espacio en la cárcel. Pero la relación entre ellos no es la misma, porque durante esta tercera entrega, el menor de los Borges descubrió que su hermano estuvo detrás del asesinato de "La Mecha", su novia.

Durante toda la cronología de la serie, Diosito siempre mostró tener códigos familiares muy férreos, lo que le provocan una dicotomía: lo que hizo Mario es imperdonable pero, al mismo tiempo, es su hermano. Sin embargo, los problemas familiares tienen que esperar porque la prioridad es disputar con Bruni el control de San Onofre.

El último capítulo emitido terminó con ambos hombres a merced de su enemigo, y en la inminente conclusión se verá cómo este intenta matarlos enterrándolos vivos. También se conocerá el por qué del cambio de color en el ojo izquierdo de Mario, una característica que llamó la atención durante la primera temporada.