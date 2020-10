El mensaje conciliador de Rubén Mühlberger para su hermana Daniela

La guerra entre los hermanos Mühlberger sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando su hermana Daniela contó intimidades de la pésima relación que mantenían en Intrusos y dejó muy mal parado a Rubén, el dueño de la clínica investigada por la Justicia por una serie de irregularidades. El polémico doctor, en lugar de salir a responder con los tapones de punta, envió con mensaje conciliador a través de su abogada Andrea Campbell, que también es panelista de Nosotros a la mañana.

"A Daniela, mi única hermana, le levo 12 años y a veces me confundo y para mí es una hija-hermana. Más allá del perdón, de la tolerancia, y del amor, tengo gratitud. Daniela es una excelente médica, es mejor que yo como médica, y estoy vivo gracias a ella, porque supo diagnosticar en mí algo tan pequeño que otros ojos no pudieron ver [en referencia al cáncer de colon]. Le debo la vida. Tengo gratitud. Y por supuesto que siempre va a haber perdón. Y siempre la voy a proteger. Nada ni nadie va a poder quitar este tipo de sentimiento y amor. Nada ni nadie", dejó en claro Rubén Mühlberger.

Campbell aseguró que no conoce la intimidad de la relación de hermanos y que su estrategia y su criterio es cuidar a su cliente. "Lo sucedido ayer en Intrusos, la difusión de intimidades y de un mensaje privado que yo le había mandado es un delito penal pero no vamos a iniciar ningún tupo de acciones. Ni lo pensamos. A mi criterio, se expuso mucho", opinó sobre la aparición pública de la hermana de su representado.

"Quien me contrató es Rubén y no Daniela, que ahora tiene a su abogado, el doctor Ignacio Trimarco. Y quiero decirle que no la llamé 35 veces en el lapso de un rato y ni a mi hijo lo llamo tanto cuando sale en bicicleta. Pero sí sé que hay alguien que está en riesgo y puede cometer una locura, la llamo varias veces. Teníamos una mediación la semana próxima", expresó luego la panelista y abogada.

"Le quiero decir al doctor Trimarco que si no encuentra a la fiscal es porque no busca bien: no existe Misaglio sino que es Valeria Masaglia. Que busque a la correcta. No recibí ninguna notificación de ninguna denuncia", finalizó Campbell con cierta ironía.