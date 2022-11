El impactante vestido que Gino Bogani diseñó para de Juana Viale inspirándose en un jogging: “Soy una yaguareté”

escuchar

Los looks de Juana Viale nunca pasan desapercibidos en las mesazas. Como cada domingo, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) presentó el diseño de su outfit, sus accesorios y el peinado, que constó de un rodete perfilado. En esta oportunidad, un detalle en su descripción llamó la atención, y es que el elegante vestido que la nieta de Mirtha Legrand lució en la edición de este fin de semana está inspirado en un jogging.

“Buen día, ¡ya llegó la primavera veranística!”, comenzó a decir la presentadora, con la alegría y el ímpetu que siempre la caracterizan. “No se pueden creer las temperaturas que estamos teniendo. Háganse de un buen abanico para enero, porque nos derretimos todos”, agregó.

Al instante, Viale apuntó sobre su outfit, que lució de un vestido largo y holgado, en tonos marrones, blancos y negros, y aguardaba la sorpresa de un gran escote en la zona de la espalda. “Tranqui vino la chica, sencillita”, se describió. El diseño llevaba la firma del experto libanés Gino Bogani. “Este maestro ve belleza donde no la hay”, señaló la conductora.

El impactante look de Juana Viale.

Y reveló un detalle que dejó atónitos a los espectadores: “Este vestido es una inspiración de un jogging que tengo desde hace 20 años. Siempre lo llevo a la prueba de vestuario. Parezco Carlitos [Balá] repartiendo panfletos. Y [Bogani] me dijo: ‘Te voy a hacer algo así'. Fue entonces cuando hizo esta belleza con estampado de animal print y un escote bellísimo en la espalda”, describió.

El pico en la parte de atrás del diseño deja ver los tatuajes que lleva en su piel Juana Viale. “Se amigó con ellos. Antes los tapaba y ahora me hace los vestidos en composé con los tatuajes. Nos vamos adaptando todos a todos”, señaló la conductora en referencia al cambio de actitud de Bogani. Con unos pendientes a conjunto con el atuendo y un notable delineado en los ojos, la presentadora apuntó, entre risas: “Soy una yaguareté salvaje”.

Un reclamo urgente

El domingo pasado, antes de anunciar a los invitados a la mesaza, la presentadora alegó que quería decir algo importante. “Quiero hacer un llamado a la solidaridad humana de nuestra tierra. En la hermosa provincia de Chubut, hay una parte de la Península Valdés que tiene gran residuo: más de 20 mil kilos en un área protegida. Y la parte de ambiente de la provincia no está firmando los permisos que se necesitan para ingresar a limpiar esas áreas”, apuntó.

El palito de Juana Viale contra el Gobierno.

Viale hizo un llamado público a los gobiernos nacional y provincial y alertó a la sociedad argentina de la situación. “Es muy simple. Hay que firmar. ¿Por qué demoramos tanto? No pueden vivir. Tenemos imágenes de cómo vive la fauna marina. Esto es nuestro, es nuestra tierra. Deberíamos cuidarla y, si no lo hacemos, deberían hacerlo los que están en el Gobierno, en el Estado, y no lo hacen. Así que, por favor, pedimos una firma. Es urgente. Nos corre el tiempo”.

Además, la conductora destacó que el área de Medioambiente de la Provincia de Chubut no acudió al lugar para verificar su estado. “Las firmas las recaudan de manera privada y gente que solamente pone el pecho, el corazón y la pasión por su tierra. Así que muchísimas gracias a la provincia si nos ayuda con esto”, concluyó.

LA NACION