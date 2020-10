"El Mono" de Kapanga habló de su relación con Andrea Rincón

El músico recordó esa etapa importante de su vida Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 08:27

Pasaron más de tres años desde que "El Mono" de Kapanga y Andrea Rincón se mostraban públicamente juntos en la entrega de los premios Martín Fierro en la que la actriz se llevó la estatuilla en la categoría revelación. Si bien la relación no fue duradera, el artista, último eliminado de MasterChef Celebrity, habló con Carolina "Pampita" Ardohain en su programa de Net TV, Pampita Online, sobre la trascendencia que tuvo ese vínculo para él.

"Las primeras veces que nos vimos, solo tomamos café y charlamos, y después la relación fue fugaz, pero yo le tengo que agradecer. Con ella me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí, y el apoyo moral y psicológico que me dio Andrea no me lo dio nadie", contó Martín Fabio.

Una emocionada Andrea Rincon se llevó su Martin Fierro revelación 03:47

Video

Por otro lado, aseguró que si bien se habían enamorado, él se encontraba en pleno duelo por la separación de su mujer, tras 22 años juntos.

"Me había separado cuando la conocí a ella, y en esos primeros momentos lo único que quería era que vuelva mi familia. Quería tener mi familia nuevamente. Andrea me abrió los ojos, me habló, me escuchó, solo tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo", manifestó.

En 2017, cuando estaban juntos, Fabio no tenía más que halagos para Rincón. "Ella me da mucha ternura, desde antes de conocerla me daba ternura. Yo también tengo un pasado picante, difícil, pero hace 24 años que lo superé, ella hace menos de 10 meses que está aprendiendo a estar sobria y no sabe cómo manejarse porque es algo nuevo y sus emociones están a flor de piel, a mí me dan ganas de acompañarla, de que le vaya bien", aseveraba.

Recientemente, en el ciclo PH: Podemos Hablar, el Mono aludió a lo difícil que fue separarse de su mujer, y cómo no podía sobrellevar la tristeza . "Un día ella decidió tomar otro rumbo, y a mí se me cayó el mundo. Era mi compañera de toda la vida, yo ya tenía mi futuro acomodado, me veía con ella en ese futuro", manifestó, y reconoció que sus infidelidades fueron parte del problema.

"Soy como el animal, el hombre por naturaleza. Los únicos animales que son fieles son los cóndores y los hipocampos. Después, ninguno. La raza humana, incluida", concluyó Fabio, cuya eliminación del reality gastronómico de Telefe generó malestar en sus seguidores, quienes se pronunciaron en las redes sociales.

Conforme a los criterios de Más información