MasterChef Celebrity: "El Mono" de Kapanga reveló qué hará con el premio si gana

16 de octubre de 2020 • 14:25

Martín Alejandro Fabio, mejor conocido como "El Mono" de Kapanga, es una de las grandes sorpresas de MasterChef Celebrity. Si bien el músico no deslumbra con sus habilidades culinarias, se destaca por su simpatía y humildad. Ahora, el líder de la banda de rock y ska hizo una llamativa confesión: reveló qué es lo que hará con el premio en caso de consagrarse ganador del certamen de cocina.

"Yo me separé hace casi tres años y fue en ese momento, y lo digo de forma risueña, que aprendí a diferenciar el horno del lavarropas. Y aprendí a usar los dos", contó el músico a Ciudad Magazine. Y agregó: "No sabía ni encender el horno. Le tenía pánico a meter el fósforo".

"Soy el cantante de Kapanga hace 25 años y sé de las muestras de cariño que me ha regalado el público durante estos años en esa faceta. Por ahí, ahora con esta exposición, hay gente que me está descubriendo", reflexionó.

En relación con su reconocimiento público previo al concurso de cocina, "El Mono" expresó: "No es que me conoce todo el mundo. Yo vengo de otro palo y la mayoría de los participantes tienen experiencias televisivas, salvo Claudia Villafañe y yo".

"Estoy acostumbrado a ir a la tele a hacer notas, tocar en vivo. Pero participar de un programa de cocina donde hay tres jurados que son los número uno en lo que hacen es todo un desafío", manifestó el líder de Kapanga.

Por otro lado, al ser consultado sobre qué haría en caso de ganar el premio de un millón de pesos que otorga MasterChef Celebrity, respondió: "No pensé en ganar el millón de pesos. Pero ahora que lo pienso, pagaría algunas deudas y una parte la repartiría con el staff, que hace ocho meses que no tienen ingreso".

"Somos más de veinte familias que dependemos de Kapanga. Lo repartiría con ellos y otra parte para dos refugios para perros rescatados de Quilmes con los que colaboro. Un poco para cada lado", detalló el músico, sin dudar.

Hace algunos días, Fabio contó a LA NACION cómo se sintió durante las primeras emisiones del certamen gastronómico que conduce Santiago del Moro. "Cocino en mi casa cuando puedo y lo que puedo. Acá es muy distinto. Me sentí intimidado y muy nervioso. Además de la competencia, enfrente tenía a tres maestros que me evaluaban. No es lo mismo que cocinar para la familia", aseguró.