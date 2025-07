Viviana Canosa: cuánto midió su último programa y cómo fue su polémico paso por la pantalla chica

El lunes 10 de marzo fue el día que eltrece eligió para relanzar su alicaída programación. Tres ciclos aspiraban a fortalecer la grilla y recuperar audiencia tras el bajo promedio general de 3,5 puntos que había cosechado el canal durante el verano. María Belén Ludueña quedó a cargo de las mañanas con Mujeres argentinas; Viviana Canosa llegó para fortalecer las tardes, y Guido Kaczka estrenó en el prime time un nuevo formato de entretenimientos, The Balls! Todos tenían por delante una dura misión, pero de todos los debuts, el que más expectativa generó fue el del ciclo Viviana en vivo, por la impronta polémica de su conductora.

Acompañada por un equipo de colaboradores conformado por Gabriel Levinas, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Débora D`Amato y Mariano Roa, en el primer programa pasearon por todos los temas, aunque la nota central fue un mano a mano de Canosa con Jorge Rial, tras 25 años de no verse personalmente. El estreno promedió 4,1 puntos y quedó segundo en la franja.

El ciclo estaba planteado como un magazine de actualidad que paseaba por todos los temas, pero poco a poco la periodista fue llevando los contenidos al terreno de la política, algo que supo hacer en sus últimos ciclos de radio y televisión, con una fuerte crítica al gobierno nacional y al presidente Javier Milei, quien era un asiduo entrevistado de sus programas.

Durante el primer mes, el promedio fue de 3,2 puntos. Si bien la propuesta no cumplía con las expectativas del canal en materia de números, tampoco desentonaba con las cifras de eltrece. Pero a principios de abril todo cambió cuando la conductora acusó a Lizy Tagliani de haberle robado dinero de su casa, en la época que trabajaban juntas en elnueve, a propósito de un comentario que hizo Marcela Tauro en Infama. La capocómica se defendió desde la pantalla de Telefe y desestimó las acusaciones, pero el enfrentamiento no terminó allí.

Lo que podía haber quedado como un simple cruce mediático entre dos conductoras de TV, escaló a límites impensados, incluso para estos tiempos donde todo se lleva al límite por un punto de rating. Canosa involucró a Tagliani en supuestas “fiestas” de famosos en las que habrían participado menores de edad e incluso dio a entender que podría estar ligada a la causa que enfrenta Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. “El viernes decidí hablar porque quería sacarle la careta a Lizy. Para mí ella es un lobo con piel de cordero. No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

El fuerte descargo de Mariana Fabbiani contra Viviana Canosa

Luego de su paso por los tribunales de Comodoro Py, la conductora siguió mencionando famosos a los que relacionó con la causa y también le contestó a varios colegas que la criticaron. Pero el Jueves Santo, cuando habitualmente se emiten programas grabados o el eje de los ciclo pasa por las Pascuas, se dio otro cruce en vivo, pero esta vez fue entre Canosa y Mariana Fabbiani. La conductora de eltrece decidió levantar el guante por una disputa entre los dos programas a propósito del secreto de sumario en la denuncia: mientras que en El diario de Mariana, Martín Candalaft afirmó que no existía tal medida judicial, en Viviana en vivo, el abogado Juan Manuel Dragani decía todo lo contrario. Fiel a su estilo, Canosa le envió un mensaje en vivo a Mariano Chiade, productor y marido de la conductora de América, pidiéndole que “la corten” con lo que estaban diciendo o ella iba a hablar. Al calor de la polémica subía el rating y con todos los enfrentamientos logró duplicar el promedio habitual de su programa.

Muchos le contestaron a Canosa, pero las palabras de Fabbiani no pasaron inadvertidas en eltrece. “Ayer me amenazaron en la pantalla y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce (...) Lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites. Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de eltrece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar, ¿qué estás haciendo con la pantalla de canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total, por un punto de rating...”, señaló Fabbiani desde su ciclo de América. Esa misma noche, Suar habló con la conductora de su canal y acordaron bajar las revoluciones.

Después de ese pico de rating con el que logró ganarle un día a Cortá por Lozano, líder en ese horario, el ciclo bajó sus números. A partir de allí fue la crónica de un final anunciado: la propuesta perdió el rumbo y fluctuó entre la política y las polémicas del mundo del espectáculo. En junio, Suar confirmó que el programa terminaba el 31 de julio.

Y cuanto a la denuncia que presentó en la Justicia, todo lo que vino después fue especulación hasta que hace pocos días se levantó el secreto de sumario. “Hay seis víctimas. En mi barrio, seis víctimas es un seis a cero. Es una lamentable goleada”, sentenció Canosa. Sin embargo, sus detractores señalaron que no había presentado prueba alguna respecto de las acusaciones que había realizado.

Esta semana se ausentó martes y miércoles, y luego, anunció a través de sus redes sociales que se iría antes de la finalización de su contrato. Ayer se despidió del ciclo y, fiel a su estilo, recalcó “La vida da muchas vueltas y me quiero ir con alegría y agradecimiento. Los trapitos sucios se lavan en casa, ya está. Me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad, y las cosas no se dieron como esperábamos, de ambos lados. No es por el número, con el canal nos dimos cuenta al aire que queríamos cosas diferentes. Si hubiese sido tibia, este programa duraba más. Pero soy Viviana Canosa y soy intensa, me duelen las cosas que pasan y hago denuncias”.

Viviana Canosa, ayer en su último programa al aire en eltrece

Viviana en vivo, en su último programa, se despidió con un promedio de 3,1 puntos, quedó segundo en su franja y coincidió en el promedio que hizo el ciclo en su totalidad. Su medición más alta fue de 5 puntos, el 18 de abril, en la semana de la denuncia contra Lizy Tagliani y la marca más baja fue de 2,3 puntos. Las casualidades del destino hicieron que la conductora dejara la pantalla en el programa número 99. Este viernes y hasta fin de mes, María Belén Ludueña se hará cargo del ciclo.